Co z odpowiedzialnością handlu za ten skandal?

Producent jest grillowany we wszystkich publikacjach, oburzył polityków na tak wysokich stanowiskach, jak premier i marszałek Sejmu. Politycy to ludzie, ludzie mają dzieci, a posiadanie dzieci otwiera oczy na niedostrzegane do tej pory pola ryzyka. Na przykład alkohol atrakcyjny jak zabawki.

A co z odpowiedzialnością handlu za ten skandal? Dostać się na półki sklepowe nie jest łatwo, sieci muszą widzieć w towarze korzyści, jednocześnie ryzyka ocenić na niższe od spodziewanych zysków. W tym wypadku nie ma zastosowania powiedzenie „nie strzelać do posłańca”, bo bez tego posłańca, czyli bez sieci handlowych, alkotubki nie trafiłyby do sprzedaży. Może więc pora światła reflektorów skierować również na pewne sieci sklepów, które uznały, że alkotubki to świetny pomysł?