Kołodziej, Pyrgies: Likwidacja wielkotowarowych gospodarstw dzierżawców – w imię zasad?

Tamci przynajmniej poszukiwali kompromisowego rozwiązania, np. stworzyli prawne możliwości tworzenia ośrodków produkcji rolniczej, na których użytkowanie szansę mieliby także dotychczasowi dzierżawcy. Zamiast takiego rozwiązania minister proponuje, by większość gruntów z kończących się dzierżaw przeznaczyć dla rolników, a pozostałe z ośrodkami gospodarczymi bez przetargu oddać w dzierżawę spółkom państwowym.

Akurat te gospodarstwa należą do największych w kraju, a mimo to nie podlegały ustawie „wyłączeniowej”, ponieważ – zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy z 2011 r. – „mogłoby (to) doprowadzić do ich upadku” (sic!). Zwiększanie znaczenia podmiotów państwowych w rolnictwie kosztem podmiotów prywatnych nie stanowi panaceum na jego bolączki. Taki scenariusz w przeszłości przecież już przerabialiśmy.

Podobno nadzieja umiera ostatnia. Sunącą dzisiaj po zboczu śnieżną kulę dałoby się jeszcze zatrzymać. Mogliby to zrobić albo politycy, albo Trybunał Konstytucyjny. Wiarygodność polityków w tej sprawie praktycznie jest zerowa. Większa już wydaje się być szansa, że o niekonstytucyjności ustawy „wyłączeniowej” z 2011 r. orzeknie Trybunał, który przyjął do rozpoznania skargę konstytucyjną prywatnego podmiotu gospodarczego.

Pozytywne dla dzierżawców rozstrzygnięcie (dokonane przez właściwy skład orzekający) byłoby nie tylko wizerunkową klęską obecnej władzy, ale przede wszystkim mogłoby otworzyć drogę do dochodzenia przez dzierżawców wielomilionowych roszczeń odszkodowawczych.

Warto, mimo wszystko, za taki scenariusz trzymać kciuki. W imię zasad.