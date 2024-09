Andrzej K. Koźmiński: Świat dzielony na nowo

Spełnienie takich warunków trudno sobie nawet wyobrazić. Oznacza to bowiem cywilizacyjny regres o wymiarze około półtora stulecia. Ponadto gospodarka rosyjska i przegniłe struktury państwa nie są w stanie unieść takiego ciężaru dawnego imperium. A Rosjanie zamierzają walczyć do zwycięstwa, a to oznacza, że „chcą prowadzić wojnę po to, by prowadzić wojnę”. Dlatego przestawione zostały na tryb wojenny zarówno gospodarka, jak i społeczeństwo rosyjskie. Zapewne Putin uznał permanentny stan wojny za warunek przetrwania swojego reżimu.

Nieobecny hegemon

Zgodnie z logiką Pax Americana USA powinny użyć swojej potęgi militarnej, ekonomicznej i politycznej w celu zażegnania konfliktów zbrojnych i hybrydowych zagrażających globalizacji. Od dziesiątków lat wydają na armię więcej niż wszyscy potencjalni przeciwnicy i sojusznicy razem wzięci. Efektem jest jedyna w świecie siła zbrojna zdolna do prowadzenia działań w skali globalnej. Mimo to w raporcie opublikowanym 29 lipca specjalna ponadpartyjna komisja Kongresu stwierdziła, że US Army nie jest jeszcze gotowa na konwencjonalną „wielką wojnę”, zwłaszcza na kilku teatrach. To oznacza ewentualną potrzebę, a może nawet konieczność, „podparcia się” bronią nuklearną. W ślad za tym dokumentem prezydent Biden podpisał w sierpniu br. tajną dyrektywę w sprawie użycia takiej broni. Aby uniknąć najgorszego scenariusza, konieczne są dalsze olbrzymie wydatki wojskowe, które trzeba sfinansować oszczędnościami i nowymi podatkami. Nic dziwnego, że w okresie wyborczym obie partie nie wspominają o tym raporcie. Ma on jednak odbicie na globalnej arenie. Peter Zeihan nazywa Amerykę „niechętnym lub nieobecnym hegemonem”, który unika bezpośredniego militarnego zaangażowania.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że bez względu na to, kto wygra wybory w 2024 r. w USA, nowa linia polityki amerykańskiej zostanie utrzymana. Oznacza to nasilenie procesów deglobalizacyjnych. To, co nastąpi, można porównać do ruchów płyt tektonicznych prowadzących do nowego ukształtowania terenu. Pojawiają się nowi gracze otwarcie zmierzający do pozycji mocarstw regionalnych: Chiny, Indie, Turcja, Iran. Już teraz widać pęknięcie płyty eurazjatyckiej zdominowanej dotąd przez Rosję. Wobec jej osłabienia cała olbrzymia Syberia ciąży ku Chinom. Analityczne rozpoznanie tych geostrategicznych zmian ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa mniejszych graczy takich jak Polska. W 1939 r. Polska została zmiażdżona przez poruszające się płyty tektoniczne między innymi dlatego, że nie wzięto pod uwagę możliwości ataku z dwóch stron.

Kłopoty Europy

Prawdopodobne jest pęknięcie płyty euroatlantyckiej, bo o ile Europa koniecznie potrzebuje Ameryki, o tyle Ameryka Europy – już niekoniecznie. Ameryka stała się eksporterem netto nośników energii i bez trudu pozyskuje sama wszystkie potrzebne jej surowce. Znikomy potencjał militarny Europy oznacza przerzucenie na USA większości kosztów jej obrony. I mimo wojny w Ukrainie to się zmienia bardzo powoli, co wynika w jakiejś mierze ze stagnacji ekonomicznej, w którą popadły Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy, kryzysu demograficznego i migracyjnego.

USA nie muszą się na razie martwić o zastępowalność pokoleń i znajdują się na ścieżce szybkiego wzrostu ekonomicznego. Jest szansa, że także „biedna Ameryka” wyrośnie z ubóstwa. Dzięki temu, że niemal wszystkie najlepsze uniwersytety i ośrodki badawcze na świecie są amerykańskie, USA pozostają niekwestionowanym liderem technologicznym, zwłaszcza w dziedzinie AI. Wystarczy wspomnieć, że cztery amerykańskie firmy – Microsoft, Meta, Amazon i Google – tylko w 2024 r. wydają na badania nad sztuczną inteligencją 100 mld dol. Oznacza to, że Ameryka technologicznie „odjeżdża” Europie. Czy nam się to podoba, czy nie, to Ameryka stała się najsilniejszym ośrodkiem kulturotwórczym świata: mekką kultury masowej, ale także wysokiej. Biorąc pod uwagę olbrzymie zasoby taniej siły roboczej, jakimi dysponuje Meksyk, i wolnej przestrzeni w Kanadzie, wielu „neoizolacjonistów” przekonuje, że zachodnia półkula wystarczy aż nadto na „amerykańskie podwórko”.

Jeżeli scenariusz stopniowego wycofywania się USA z Europy, a zwłaszcza z NATO, będzie się realizował, to wówczas my, Europejczycy, staniemy oko w oko z nieuniknioną agresją rosyjską. Staniemy, ale nie wszyscy w jednakowym stopniu i niejednakowo świadomie. Najbardziej ryzykowny dla Europy scenariusz to, po pierwsze, wygrana Kamali Harris i oddech ulgi po stronie europejskich elit: „Ameryka nas obroni, nie musimy się zbroić”, a po drugie, zamrożenie konfliktu zbrojnego w Ukrainie i kolejny oddech ulgi w Europie Zachodniej: „nie musimy już finansować Ukrainy i Europy Wschodniej, wracamy do interesów z Rosją”.