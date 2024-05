Rozmiary oszczędności są wynikowo określone przez rozmiary inwestycji – łącznie z rozmiarami salda handlu zagranicznego oraz deficytu finansów publicznych. Przy czym im większe saldo handlu, i im większy deficyt finansów publicznych, tym większe oszczędności prywatne.

Zrozumienie tego faktu nastręczać może pewne trudności – nawet członkowi PAN. Podobne trudności z pojmowaniem podstaw makroekonomii ma wielu luminarzy krajowej ekonomii (dr Bogusław Grabowski, były członek RPP, oznajmił nie tak dawno, że „trzy lata takiej inflacji jak teraz to … utrata ponad połowy naszych oszczędności … a bez oszczędności nie ma rozwoju”).

Nie jest naszym zadaniem przypominanie tu podstaw makroekonomii. Wystarczy jednak odwołać się do doświadczeń historycznych, by pojąć, że to rozwój i inwestycje warunkują powstawanie oszczędności – a nie odwrotnie. Wkrótce po II Wojnie Światowej w Polsce ( i nie tylko) rozpoczął się istny boom inwestycyjny (w pierwszym rzędzie odbudowa ze zniszczeń) – także w sektorze wciąż prywatnym. Ale dokonywał się on bez żadnych uprzednio zgromadzonych prywatnych oszczędności – realnie tych po prostu nie było! \

Podobnie było w Republice Federalnej Niemiec, gdzie „cud” gospodarczy został zapoczątkowany reformą walutową z 1948 r. (konfiskującą zasoby pieniężne sektora prywatnego). Podobnie było w Polsce po terapii szokowej z początku lat 1990. (efektywnie pozbawiającej wartości zgromadzone pieniężne zasoby sektora prywatnego). Możemy więc ewentualnie ubolewać nad rozmiarami inwestycji, ale nie nad rozmiarami oszczędności!

Popyt na kapitał jest za niski, nie jego podaż

Pan Sobolewski rozważa roczny „przepływ” do „bezpiecznych, rentownych, elastycznych funduszy” (inwestycyjnych?) kwoty 100-200 mld zł prywatnych pieniędzy leżakujących obecnie na rachunkach bankowych. Ma to przynieść niebywałe korzyści „milionom Polaków” – a nawet budżetowi państwa, bankom, NBP – i oczywiście podnieść rozmiary i efektywność inwestycji rzeczowych.

Rodzi się pytanie, dlaczego przeciętny posiadacz depozytu bankowego nie pali się do powierzania swoich pieniędzy takim lub innym „funduszom” już teraz? Sądzę, że to ostrożność godna pochwały, uzasadniona losami „udziałowców” rożnych GetBacków, Amber Goldów itp.