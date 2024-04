Tymczasem właśnie minęły cztery miesiące od przejęcia władzy przez koalicję 15 października, a do pełnej wymiany kadr w spółkach z udziałem Skarbu Państwa wciąż daleko. Barometr „Rzeczpospolitej”, który mierzy zaawansowanie tego procesu, za sprawą powołania nowych prezesów Orlenu i spółki CPK przebił się w ostatnich dniach do 60 punktów (w skali 1–100). W związku z tym słychać głosy rozczarowania tempem zmian. Słusznie?

Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa wymaga czasu. I prywatyzacji

Chyba jednak nie. Wiadomo było, że wymiana skrajnie upolitycznionych władz spółek państwowych będzie jednym z trudniejszych zadań stojących przed rządem Donalda Tuska. Nie tak łatwo bowiem zorganizować konkursy, znaleźć odpowiednich kandydatów, tym bardziej że nie zawsze kandydaci walą drzwiami i oknami, czego przykładem są problemy z wyłonieniem nowych władz Polskiego Funduszu Rozwoju. Wielu oburza sięganie po menedżerów z czasów rządów PO–PSL. Jeśli jednak wtedy się sprawdzali, a co za tym idzie, znają branżę, to chyba nie jest to aż tak wielki problem. Trzeba pokazywać skrajnie złe nominacje i przypadki nepotyzmu, jeśli takie będą. No i namawiać rząd do porzucenia obaw przed prywatyzacją, która jest najlepszym gwarantem odpolitycznienia.

I jeszcze jedno. Upolitycznienie i nepotyzm wniknęły bardzo głęboko w struktury firm. Tak naprawdę „przywracanie elementarnej przyzwoitości” zajmie więc jeszcze dużo czasu. Wymiana „góry” to zaledwie początek.