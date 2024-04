Rozglądajmy się jeszcze dalej, by dostrzec, gdzie uroda, jak w odniesieniu do demokracji, a gdzie brzydota, jak w przypadku korupcji. Jakość gospodarowania i jego efektywność wiążą się bowiem z tymi sferami, raz to z nich wynikając, kiedy indziej nań wpływając. The Economist Intelligence Unit pod względem stanu demokracji awansował ostatnio Polskę o pięć miejsc, ale nadal kwalifikując panujący tu ustrój jako demokrację wadliwą (ang. flawed democracy), lokując nas wespół z Indiami na pozycji 41., między Litwą i Malezją a Trynidadem i Tobago oraz Słowacją. Co zaś tyczy się korupcji, to wypadamy jeszcze marniej, bo razem z sąsiednią Słowacją jesteśmy na miejscu 47., po Kostaryce i Saint Lucia, a przed Cyprem i Gruzją.

Czy dzięki temu wszystkiemu i jeszcze wskutek wielu innych złożonych przyczyn jesteśmy szczęśliwi? To także próbuje się w naukach społecznych ewaluować i jeśli dawać wiarę szacunkom grupy badaczy z Gallupa, Oxford University i ONZ, to znajdujemy się na 34. miejscu na świecie, pomiędzy tak szczęśliwymi ludźmi jak Salwadorczycy i Estończycy z jednej strony oraz Hiszpanie i Serbowie z drugiej. Zapewne po pokonaniu Estonii aż 5:1 w meczu piłki nożnej i późniejszym zakwalifikowaniu się do mistrzowskiego turnieju Euro 2024 poczuliśmy się nawet szczęśliwsi niż Estończycy…

Jak mierzyć przyszłość

Oczywiście, najtrudniejsze jest porównywanie rzeczywistego stanu rzeczy z hipotetyczną sytuacją, która mogła zaistnieć przy innym biegu procesów, o których decyduje szeroko rozumiana polityka, zwłaszcza gospodarcza. Ani chybi, mogło być dużo gorzej niż jest, i to pod każdym względem, przy zastosowaniu któregokolwiek z wymienionych wskaźników. Ale mogło być odczuwalnie lepiej tak ilościowo, jak i jakościowo, gdyby nie mylić środków polityki z ich celami i gdyby stosować właściwe instrumenty polityki gospodarczej we właściwym czasie. Niejeden błąd w tej materii został popełniony w przeszłości, sporo jest ich współcześnie, jeszcze inne zdarzą się później. Dlatego też tak bardzo potrzebna jest rozumna polityka, która musi zdecydowanie bardziej, niż to się czyni, antycypować przyszłe wyzwania.

Powtórzę w tym miejscu, że od tego, jak się mierzy, zależy, dokąd się zmierza. Przy obecnym skłóceniu elit politycznych, zwłaszcza tych posolidarnościowych, i ich złych emocjach nikłe są szanse na konstruktywny pragmatyczny kompromis i wielkie narodowe porozumienie. Okazało się to możliwe 35 lat temu, paradoksalnie nierealne jest teraz.