Czytaj więcej Rynek pracy Bruksela rozbija szklany sufit. Więcej kobiet u władzy Unijna dyrektywa, która ma zapewnić kobietom 40-proc. udział w radach nadzorczych dużych spółek giełdowych, ułatwi karierę ambitnym menedżerkom, ale będzie wyzwaniem dla wielu firm.

Podziwiam kobiety, które poświęcają życie na opiekę nad dziećmi, rezygnując z pracy zawodowej. Ważne natomiast, aby to był ich wybór, a nie konieczność wymuszona brakiem perspektyw zawodowych, niewystarczającym wsparciem od męża czy partnera, instytucji państwowych, podejściem pracodawcy czy stereotypami. W Polsce sytuacja się poprawia, ale nadal pozostawia wiele do życzenia.

Jak walczyć ze stereotypami płciowymi

O tym, jak wygląda reprezentacja kobiet w świecie finansów, przekonałam się, kiedy przystępowałam do owianego legendą (z powodu niskiej zdawalności) egzaminu na maklera papierów wartościowych, organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. W tłumie niemal 200 kandydatów nie udało mi się dostrzec drugiej kobiety.

Przykłady można mnożyć i dotyczą one obu stron. Drażni mnie, kiedy idziemy z dzieckiem do lekarza, a ten zwraca się wyłącznie do mnie – matki, ignorując obecność ojca. Kiedyś pana doktora poprosiłam, żeby powtórzył informacje mężowi, bo to on będzie podawał dziecku lekarstwa. Zobaczyć wtedy minę lekarza – było bezcenne.

Drażni mnie, gdy mężczyźni są traktowani jak osoby, które nie potrafią zająć się dzieckiem i domem. Potrafią. Chociaż – wbrew pozorom – to dużo trudniejsze niż zdanie egzaminu na maklera.