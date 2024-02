Bartłomiej Sawicki: W energetyce bez eksperymentów

Energetyką zajmą się teraz fachowcy

To nie koniec sygnałów o tym, ze energetyką będą zajmować się praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Niespodziewanie na początku lutego byliśmy świadkami dużego transferu z Urzędu Regulacji Energetyki do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Monika Gawlik pełniąca dotychczas stanowisko dyrektora Departamentu Rynków Energii i Ciepła w URE i pracującą tam przez ponad 20 lat, objęła stery w Departamencie Spółek Paliwowo–Energetycznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych. – Planuję wziąć aktywny udział w transformacji polskiej energetyka – zapowiedziała Monika Gawlik, a wyzwań jest sporo bo przed tym departamentem będzie kluczowe wyzwanie – co dalej z wydzieleniem energetyki węglowej ze spółek elektroenergetycznych. Jej mottem jest jakże energetyczny cytat z Bruce’a Lee: „Jedyną drogą do rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki. Jedyną miarą sukcesu jest wysiłek, jaki włożyliśmy, aby go osiągnąć”.

Kolejny transfer, także z nadzieją odebrany przez branżę energetyczną to objęcie funkcji wiceministra klimatu i środowiska przez Krzysztofa Bolestę. Wieloletniego pracownika Komisji Europejskiej, praktyka z sektora funduszy europejskich i to właśnie taki departament będzie mu podległy. Środki na transformację z UE będzie w kolejnych latach wiele, co tylko potęguje zadanie postawione przed nowym wiceministrem.

Oczywiście, nadal czekamy na powołanie prezesów spółek energetycznych. Tu dopiero co za nami zmiany w radach nadzorczych i pierwsze odwołania z zarządów. Ostatnie zmiany oraz przetasowania wskazują, że energetyką będą zajmować w większości eksperci i praktycy znani branży. Czy wstrzymają siłownie z polityką, która nie zawsze idzie w parze z kompetencjami? Czas pokaże.