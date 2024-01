Były premier Mateusz Morawiecki zwrócił się z apelem wygłoszonym w języku angielskim w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Apeluję do demokratycznej społeczności Zachodu, by nie przyglądała się biernie temu, co dzieje się dziś w Polsce - powiedział poseł PiS.