Sergiusz Najar: Zamknięte granice: ostatnie osiemset kilometrów swobody

W cieniu niedawnych wyborów większość wewnętrznej granicy Polski została znacząco ograniczona dla normalnej aktywności ekonomicznej oraz ruchu osobowego i transportowego, do którego przywykliśmy. Odchodzący rząd zdążył zamknąć ponad 500 km polskiej granicy ze Słowacją pozostawiając kilkanaście przejść i przejazdów.

Rząd Niemiec pod naciskiem tamtejszej opozycji, partnerów koalicyjnych, mediów i władz regionalnych wprowadził kontrole na prawie 500 km granicy z Polską. Ponad 100-kilometrowa granica z Litwą to strefa niemal wojenna, z racji niedalekich wschodnich zagrożeń. I tylko 800 km granicy z Czechami to jedyna przestrzeń europejskiej swobody.

Piorunująca mieszanka na granicach

Wszystko to w klimacie gorących sporów w warunkach wyborczych i straszenia się tysiącami uchodźców/imigrantów, którzy bez pozwoleń i pieczątek płyną z Azji i Afryki do najbogatszych krajów Europy. Jak dodamy do tego stworzony przez polski MSZ i konsulaty dziwny rynek z polskimi wizami dostępu do strefy Schengen, z udziałem pośredników, urzędników i przewodników, to mamy faktycznie mieszankę piorunującą która teraz bije w polskich pracowników transgranicznych, sklepy i zakłady usługowe. Kto będzie jechał dziesiątki do punktów dozwolonego przekraczania granicy na Południu lub stał w kolejce do kontroli na Zachodzie?