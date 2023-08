Potwierdza się, że PiS jest jak inżynier Mamoń: lubi tylko te piosenki, które już zna i lubi. Partia, która cofnęła reformę emerytalną stopniowo podnoszącą wiek emerytalny, w drugim pytaniu w referendum chce zapytać obywateli: „czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn?”.

To nic, że żadna z liczących sił politycznych nie postuluje dziś podniesienia wieku emerytalnego, a ewentualne rozważania krążą wokół zachęt finansowych dla seniorów do dobrowolnego wydłużenia aktywności zawodowej. Wiek emerytalny jest tym z tematów, które budzą – nie tylko zresztą w Polsce, pamiętają Państwo zamieszki we Francji? – wyjątkowo duże emocje społeczne. Dla populistów to w wyborach polityczne złoto. Dlatego PiS odgrzewa emocje z wygranych wyborów 2015, wystawia do strzału swojego głównego rywala, czyli PO, i grzmi, że „kazali pracować kobietom aż do śmierci”.

Na szczęście kobiety w Polsce nie umierają w wieku 67 lat, jak sugeruje PiS-owska propaganda w najnowszym spocie referendalnym - z wyjątkiem tych, które umierają w efekcie działania drakońskiego prawa antyaborcyjnego. Panie żyją w naszym kraju przeciętnie 80 lat (mężczyźni - 72), a te, którym udało się dożyć sześćdziesiątki, czyli obecnego, obniżonego przez PiS wieku emerytalnego, mają przed sobą jeszcze 22,8 roku życia na emeryturze.

Emerytury są i będą coraz niższe

Z dekady na dekadę zarówno one, jak i mężczyźni żyją coraz dłużej, to oczywiście jest bardzo dobrym zjawiskiem. Ale przy stosunkowo niskim wieku emerytalnym, a w Polsce mamy jeden z najniższych w Europie, emerytury niestety są i będą coraz niższe. Z prostego względu: „kapitał emerytalny”, czyli suma wkładek wpłaconych przez nas do ZUS w czasie aktywności zawodowej, które wracają do nas (zrewaloryzowane) jako emerytura, musi nam starczyć na coraz dłużej. Aby emerytury nie malały, kolejne kraje podnoszą więc wiek emerytalny.