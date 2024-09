Czy w ochronie zdrowia jest nowy kryzys, a szpitalom i oddziałom grozi zamknięcie

– Hematologię zawieszono w chorzowskim szpitalu półtora roku temu, z powodu braku kadr. Na Śląsku były trzy hematologie. Teraz niektórzy chcą na tym temacie robić politykę – mówi „Rz” minister Leszczyna. Jeszcze inaczej ma wyglądać sytuacja w Żywcu. – Szpital powiatowy zapewniał podstawowe świadczenia medyczne dla lokalnej społeczności i nagle zapragnął być wielką kliniką, kosztem innych specjalistycznych placówek w okolicy – tłumaczy minister i zapewnia, że „do końca września wszyscy mają dostać nadwykonania nielimitowane za II kwartał”.

Czy będą pieniądze na zdrowie w przyszłym roku?

Poprzedni rząd wdrażając tzw. ustawę podwyżkową nie zabezpieczył na ten cel odpowiednich środków w NFZ. Wydatki na wynagrodzenia pochłaniają znaczną część nakładów na ochronę zdrowia.

– Na płynność finansową Funduszu wpłynęły również obciążenia NFZ nowymi zadaniami przez poprzedników, m.in. przeniesienie świadczeń finansowanych z budżetu państwa na NFZ, ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego, czy rozszerzenie zakresu świadczeń nielimitowanych – informuje „Rz” Jakub Gołąb, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Rząd zapewnił dodatkowe 5 mld zł, które zostaną przeznaczone m.in. na zapłatę tzw. „nadwykonań”. Dodatkowo do NFZ zostały we wrześniu przekazane środki z budżetu w wysokości 1,62 mld zł. W 2024 r. do oddziałów wojewódzkich NFZ trafiło już łącznie ponad 10 mld zł więcej niż zaplanowano w pierwotnym planie finansowym NFZ na ten rok. Czy to wystarczy? Kierownictwo MZ zapowiada w ochronie zdrowia „zmiany organizacyjne i systemowe”, które „pakietowo będą przekładane w Sejmie” oraz konsolidację szpitali. – Nie mam zamiaru zamykać żadnego szpitala. To zawsze jest decyzja samorządu. Nie brakuje pieniędzy, żeby zagwarantować bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Ale zarządzanie finansami w ochronie zdrowia i zasobami oraz infrastrukturą jest postawione na głowie. Łatwo nie będzie. Musimy zmienić całą sieć szpitali. Ochrona zdrowia potrzebuje zracjonalizowania – wskazuje minister zdrowia.