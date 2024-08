Gościem programu Jacka Nizinkiewicza był dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Podczas rozmowy ekspert zapytany został między innymi, czy COVID-19 wrócił – od jakiegoś czasu zaobserwować można bowiem wzrost zachorowań. - Tak, jesteśmy w tej chwili w trakcie kolejnej fali COVID-19. Ona zaczęła się mniej więcej pod koniec czerwca i stopniowo narasta. Mamy potwierdzenie z sześciu różnych systemów o tym, że wirusa jest więcej – że jest więcej zachorowań i więcej testów. W niektórych dniach powyżej 50 proc. wykonanych testów jest dodatnich, więc mamy wyraźny wzrost zachorowań - stwierdził Grzesiowski.

Reklama

Czytaj więcej COVID19 i choroby zakaźne Wirus Nipah. Czy spowoduje "epidemię o nieporównywalnie większych skutkach"? Epidemia wirusa Nipah trwa w indyjskim mieście Pandikkad - w niedzielę wirus zabrał 14-letniego chłopca. Czym wirus Nipah różni się od COVID-19? Czy jest tak samo groźny jak koronawirus? Pewne jest, że jego także roznoszą nietoperze.

Dr Paweł Grzesiowski o COVID-19: Należy pamiętać o szczepieniach. Mamy wyraźny wzrost zachorowań

Jaki jest poziom zagrożenia? - Należy pamiętać o tym, że wirus cały czas mutuje – wytwarza coraz to nowe warianty i one przełamują naszą odporność, tę poszczepienną i tę, która wytworzyła się po przechorowaniu. Oczywiście, osoba zaszczepiona przynajmniej trzema dawkami zwykle choruje lżej, ale należy pamiętać też o tym, że ogólne zalecenie jest takie, żeby mniej więcej raz na sześć miesięcy przyjmować nową dawkę szczepionki - powiedział główny inspektor sanitarny. - Teraz kończy się okres możliwości podania szczepionki wytworzonej jeszcze na tej poprzedniej fali. Do końca sierpnia szczepionki są ważne, a potem będziemy mieli przerwę, dlatego, że nowe szczepionki są dopiero rejestrowane przez Europejską Agencję Leków. Realnie będziemy mieli szansę na szczepienia dopiero około października tego roku - dodał ekspert.

- Jeżeli mamy falę zachorowań, to czekanie jest ryzykowne. Ktoś należący do grupy ryzyka powinien szczepić się teraz – tym, co jest. Bo ta szczepionka – mimo że jest utworzona podczas poprzedniej fali – i na nowy wariant redukuje ryzyko powikłań i śmierci. Osoby zaszczepione – nawet szczepionką z poprzedniego sezonu – nie umierają. Po to są właśnie te zalecenia, żeby osoby w grupie ryzyka się szczepiły i nie czekały na nową szczepionkę - zaznaczył dr Paweł Grzesiowski.

Jak przyznał ekspert, obecnie „nie ma rzetelnej statystyki dotyczącej zachorowań”. - Możemy tylko tworzyć pewnego rodzaju scenariusze oparte o dane pośrednie. Z jednej z naszych baz danych wynika, że w tej chwili zgłaszanych jest codziennie od półtora do dwóch tysięcy zachorowań. Według innej bazy jest to około pięciu tysięcy zachorowań. Możemy to spokojnie przemnożyć razy dziesięć czy piętnaście, bo to będą realne dane na temat zachorowań. Widzimy, że ilość wirusa w ściekach jest wyższa niż na początku tego roku, kiedy mieliśmy jeszcze falę poprzednią. To pokazuje, że zachorowań jest więcej. Sytuacja jest trudna, ale precyzyjnych statystyk nie posiadamy - zaznaczył Grzesiowski.