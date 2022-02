Obecna fala epidemii w Korei Południowej jest napędzana transmisją wariantu Omikron koronawirusa.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju władze Korei Południowej rozpoczną dystrybucję darmowych testów antygenowych na obecność koronawirusa w szkołach podstawowych i domach opieki poczynając od przyszłego tygodnia.

Minister edukacji Yoo Eun-hye zapowiedziała, że szkoły otrzymają wystarczającą liczbę testów, by przeprowadzać je u uczniów dwa razy w tygodniu. Dodała, że testowanie uczniów nie będzie obowiązkowe. - Zaapelujemy do uczniów, aby testowali się w domu szybkimi testami w niedzielę i środę wieczorem - oświadczyła. Jak dodała jeśli test da wynik pozytywny, rodzice powinni zabrać dziecko do lekarza, aby przeprowadzić u niego test PCR.

Niektórzy południowokoreańscy eksperci ds. zdrowia publicznego ostrzegają, że w marcu dobowa liczba zakażeń w kraju może sięgnąć 200 tysięcy.



Chociaż przebieg zakażenia wariantem Omikron jest łagodniejszy niż w przypadku wariantu Delta, który odpowiadał za poprzednią falę zakażeń w Korei Południowej, to jednak - ze względu na jego wysoką zakaźność - Omikron wywiera dużą presję na południowokoreańskie szpitale.

200 tys. Tyle zakażeń w ciągu doby może być wykrywanych w Korei Południowej w marcu

W Korei Południowej w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest ponad 86 proc. mieszkańców kraju (dopuszczone do programu szczepień są osoby, które ukończyły 12 lat), a 58 proc. otrzymało dawkę przypominającą (trzecią) szczepionki. Eksperci podkreślają, że choć szczepienie nie chroni przed zakażeniem, to jednak przebieg zakażenia u osoby zaszczepionej jest łagodniejszy, a ryzyko hospitalizacji, ostrego przebiegu COVID-19 i zgonu - niższe.



Władze Korei Południowej planują podawania czwartej dawki szczepionki pensjonariuszom domów opieki jeszcze w lutym.



W tym tygodniu w Korei Południowej rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19 amerykańską szczepionką Novavax. Dotychczas akcja szczepień w Korei Południowej opierała się na szczepionkach Pfizer/BioNTech i Moderny.