W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 53 420 przypadkach koronawirusa SARS-CoV-2 stwierdzonych za pomocą testów. To najwyższa dobowa liczba zakażeń w Polsce od początku epidemii. W porównaniu z poprzednim tygodniem wzrost wynosi 74,7 proc. - Dzisiejszy wynik to na pewno nie jest koniec tendencji wzrostowej - skomentował rzecznik resortu zdrowia. Na konferencji prasowej o godz. 10:30 Wojciech Andrusiewicz przekazał, że z dzisiejszych porannych danych wynika, że jutro "wynik będzie porównywalny, jeśli nie wyższy". - Godzinę temu mieliśmy 10 tys. zakażeń zanotowanych tylko w dniu dzisiejszym - zaznaczył.

Rzecznik powiedział, że "znaczący" wzrost liczby zakażeń, na poziomie 150 proc., notowany jest w trzech województwach - śląskim, podlaskim i łódzkim.

- W wyniku sekwencjonowania mamy już 2 464 próbki wariantu Omikron, co stanowi 42 proc. wszystkich sekwencjonowanych próbek w Polsce. Widać, jak z dnia na dzień ten wariant stanowi coraz większą liczbę przypadków - mówił Andrusiewicz. Ocenił, że "epidemia nabiera tempa".

- Musimy być przygotowani na wzrosty w najbliższych dniach, nawet powyżej 60 tysięcy - podkreślił.

- To, co teraz jest najbardziej istotne dla nas to testowanie. Tylko ostatniej doby zaraportowaliśmy 173 tys. testów przeprowadzonych w Polsce, w tym 53 tys. testów antygenowych, ale to nie jest koniec naszych możliwości testowania - przekazał. Poinformował, że laboratoria PCR mogą badać 200 tys. próbek na dobę.

- Staramy się zwiększyć liczbę badań testami antygenowymi. W przyszłym tygodniu do stacji testowania trafi kilka milionów testów antygenowych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Chcemy zwiększyć liczbę punktów testowania o dodatkowe punkty testowania antygenowego - powiedział rzecznik resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego.

Andrusiewicz przypomniał, że od czwartku 27 stycznia test na koronawirusa SARS-CoV-2 będzie można wykonać w wybranych aptekach.

- Wczoraj przeszkoliliśmy 3 tys. farmaceutów z zakresu zasad testowania, pobierania wymazu, dzisiaj kolejne 2 tys. farmaceutów uczestniczy w szkoleniu dotyczącym pobierania próbek wymazowych, dzisiaj podłączamy apteki do systemu informatycznego, w ramach którego raportujemy wyniki - przekazał.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia powiedział także, że zmienione zostaną zasady testowania dla laboratoriów i stacji prywatnych. - Dzisiaj te laboratoria wykonują wyłącznie testy genowe, w najbliższych dniach damy im możliwość wykonywania również testów antygenowych - oświadczył.

- Plan na najbliższe dni to zwiększenie wydolności systemu testowania - co nie znaczy, że przed punktami testowania nie będzie kolejek. One będą - dodał.