Podana dziś liczba nowych przypadków jest o 25 proc. wyższa w stosunku do poprzedniego poniedziałku. Jest to trzeci dzień wzrostów, co minister uznał za "bardzo niepokojące".



Wczoraj resort zdrowia informował o 7179 nowych zakażeniach i śmierci 33 osób z powodu Covid-19.

Niedzielski pytany był o obowiązek szczepień dla nauczycieli, którzy wraz z uczniami, według zapowiedzi rządu, 10 stycznia mają powrócić do nauczania stacjonarnego.

Szef resortu zdrowia nie chciał odpowiedzieć na to pytanie, wyraził jedynie gotowość do wyrażenia swojego zdania. W odpowiedzi na pytanie, kto w takim razie odpowiada za walkę z pandemią, wyjaśniał, że "rząd jest ciałem kolegialnym", a ostateczne decyzje podejmuje premier.