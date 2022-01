Wysoce zakaźny wariant Omikron spowodował gwałtowny wzrost liczby przypadków zakażeń koronawirusem na całym świecie. Średnio każdego dnia dochodziło do miliona nowych zakażeń - wynika z wyliczeń agencji Reutera. Liczba zgonów jednak nie wzrosła, co daje nadzieję, że nowy wariant jest mniej śmiertelny.

Do końca grudnia Izraelowi udawało się w pewnym stopniu powstrzymywać Omikrona, ale władze obawiają się, że dobowe rekordy mogą być odnotowywane w najbliższych tygodniach. Może to doprowadzić do uzyskania odporności stadnej - powiedział dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia Nachman Ash.

Czytaj więcej Zdrowie Indyjski wirusolog: Omikron jako naturalna szczepionka? Niebezpieczny pomysł Znany indyjski wirusolog Shahid Jameel stwierdził, że pogląd jakoby wariant Omikron koronawirusa mógł być naturalną szczepionką jest „niebezpiecznym pomysłem rozpowszechnianym przez nieodpowiedzialnych ludzi, którzy nie biorą pod uwagę tzw. long covidu, o którym niewiele wiemy”.

- Liczby będą musiały być bardzo wysokie, aby osiągnąć odporność stadną. Jest to możliwe, ale nie chcemy tego osiągnąć za pomocą infekcji, chcemy, aby stało się to w wyniku szczepień wielu ludzi - mówił.

Odporność stada to moment, w którym populacja jest chroniona przed wirusem, albo poprzez szczepienia, albo przez ludzi, którzy wytworzyli przeciwciała poprzez zachorowanie na daną chorobę.

Około 60 proc. z 9,4 miliona mieszkańców Izraela jest w pełni zaszczepionych - prawie wszyscy szczepionką Pfizer /BioNTech - według ministerstwa zdrowia, co oznacza, że albo otrzymali trzy dawki, albo niedawno otrzymali drugą dawkę. Jednak setki tysięcy osób uprawnionych do przyjęcia dawki przypominającej do tej pory się nie zaszczepiły.

Od początku pandemii w Izraelu potwierdzono około 1,3 miliona przypadków zakażeń, ale do końca stycznia liczba ta może wzrosnąć do 2-4 mln. - twierdzi tak Eran Segal, naukowiec z Instytutu Naukowego Weizmana i doradca rządu.