Wiceminister zdrowia: Dziś informujemy o 794 zgonach zakażonych

- Mamy 15 571 nowych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z Polsat News. Jak dodał oznacza to spadek liczby zakażeń, tydzień do tygodnia, o ok. 13 proc.