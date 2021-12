Minister zdrowia poinformował w Polsat News, że dzisiejsza liczba zakażeń jest o 200 wyższa niż przed tygodniem. Ocenił, że oznacza to, iż jesteśmy obecnie u szczytu 4. fali epidemii, o czym ma świadczyć minimalny wzrost zakażeń tydzień do tygodnia. Potwierdził również, że ostatniej doby zmarło 470 osób. - W dalszym ciągu to bardzo wysoka liczba - powiedział.

- Pytanie, co dalej, czy będziemy obserwowali spadki zakażeń, czy jednak te liczby będą się utrzymywały na podobnym poziomie - mówił szef resortu zdrowia.

Jak dotąd w Polsce nie potwierdzono obecności najnowszego wariantu koronawirusa - Omikrona. Pod jej kątem przebadano kilka próbek, w których przypadku podejrzewano nowy wariant. Okazało się jednak, że to wariant Delta.

Niedzielski zauważył, że ponownie wzrosło zainteresowanie szczepieniami. Ocenił, że dzieje się tak, gdy sytuacja staje się niebezpieczna.

Minister zdrowia jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień dla niektórych grup zawodowych, m.in. służby zdrowia, nauczycieli i służ mundurowych.