W środę Ministerstwo Zdrowia informowało o 24 239 nowych przypadkach koronawirusa SARS-CoV-2, śmierci 124 osób z powodu COVID-19 i 339 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. O czym będzie mówił dzisiejszy komunikat?

Reklama

- Dzisiejsza dzienna liczba zachorowań (zakażeń - red). nie napawa optymizmem - powiedział w czwartek w radiowej Trójce wiceminister zdrowia. - Co prawda nie jest to jakiś duży wzrost w porównaniu do dnia wczorajszego, ale troszkę nowych przypadków niestety jest więcej - dodał Waldemar Kraska.

Czytaj więcej Polityka Nauki zdalnej już nie będzie? Czarnek: Nie mogę tego zadeklarować - Na ten moment nie przewidujemy systemowego przejścia na tryb zdalny. Wiemy, że nauka zdalna wyrządza wiele szkód uczniom, zarówno w wiedzy, w kondycji fizycznej jak i kondycji psychicznej przede wszystkim - oświadczył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w rozmowie z Polskim Radiem.

Dopytywany o dokładne dane dodał, że dzisiejszy komunikat Ministerstwa Zdrowia będzie mówił o 24 882 nowych przypadkach koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

- Niestety, 370 osób przegrało walkę z COVID-19 - dodał. Przekazał, że "przeważnie" były to osoby niezaszczepione na COVID-19.

Reklama

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w ciągu ostatnich siedmiu dni w Polsce za pomocą testów stwierdzono niecałe 117 tys. przypadków koronawirusa. Oznacza to, że dziennie wykrywa się średnio 435 przypadków SARS-CoV-2 na milion osób. W tym samym okresie przed rokiem stwierdzono 154 tys. przypadków, czyli 22 tys. dziennie (średnio 573 dziennie na milion osób).

Czytaj więcej Polityka Terlecki zakażony koronawirusem. "Zrobiłem test i nie wróciłem już na salę obrad" Po zrobieniu testu już na salę obrad nie wróciłem ani kontaktu z nikim nie miałem - powiedział w Radiu Plus wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS), u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem.

Wiceminister zdrowia poinformował też, że w ciągu ostatniej doby wykonano w Polsce prawie 100 tys. testów na koronawirusa SARS-CoV-2. Średnia dobowa z poprzednich siedmiu dni wynosiła 68,4 tys.