- W poniedziałek zaprezentujemy w parlamencie projekt przepisów pozwalających na odpowiednią i zdecydowaną walkę z koroną - oświadczył zastępca szefa klubu parlamentarnego SPD w Bundestagu, Dirk Wiese.



Elementem planu walki z nową falą zakażeń jest przywrócenie w Niemczech darmowych testów na COVID-19. Proponujące takie rozwiązanie partie dysponują większością w parlamencie. Projekt ma być przedmiotem debaty w Bundestagu jeszcze w tym tygodniu.



Nowe przepisy miałyby wejść w życie przed wygaśnięciem w Niemczech stanu epidemii, co ma nastąpić 25 listopada.

Przywrócenia darmowych testów miały domagać się przede wszystkim dwie mniejsze partie biorące udział w rozmowach koalicyjnych z SPD - Zieloni i FDP. W Niemczech wprowadzono odpłatność za testy na COVID-19, by zachęcić więcej osób do szczepienia się przeciw koronawirusowi (ujemny wynik testu na COVID-19 jest alternatywą dla posiadania zaświadczenia o zaszczepieniu przeciw koronawirusowi), jednak nie przyniosło to pożądanego efektu.



Zmniejszenie kosztów testów lub zawieszenie płatności za nie popierają lekarze. Ich zdaniem prowadzone na szerszą skalę testy pomogą nie tylko w opanowaniu transmisji koronawirusa, ale też pomogą zdobyć ogólny obraz sytuacji epidemicznej w kraju.

23 543 Tyle zakażeń koronawirusem wykryto w Niemczech w niedzielę

- Darmowe testy dla obywateli mogą być ważnym narzędziem, zwłaszcza jesienią - twierdzi przedstawicielka FDP, Christina Aschenberg-Dugnus.

W niedzielę w Niemczech wykryto 23 543 zakażenia koronawirusem, o 6 656 więcej niż przed tygodniem.