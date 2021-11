- Jedność rodziny nie wymaga tego, by tata był jak mama, a dziecko jak rodzice, wszyscy zaś by byli sobie równi we wszystkim. Nie jest to przecież możliwe, zaś próby zrównania taty z dzieckiem i dziecka z tatą, kobiety z mężczyzną, nie tylko są niebezpieczne, ale także niemożliwe i bardzo szkodliwe - przekonywał na antenie Radia Maryja dr hab. Paweł Skrzydlewski.