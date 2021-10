W ciągu doby w Bułgarii zmarło 124 chorych na COVID-19. Łącznie, od początku epidemii, w liczącej ok. 7 mln mieszkańców Bułgarii zmarło 23 440 chorych na COVID-19.



W bułgarskich szpitalach przebywa obecnie 7,3 tys. chorych na COVID-19. Bułgarskie szpitale, cierpiące z powodu braków kadrowych, nie są w stanie uporać się z falą zakażonych, którzy wymagają pomocy.



Tymczasowy rząd kraju wprowadził obowiązek posiadania paszportu covidowego przez osoby chcące uzyskać dostęp do miejsc publicznych znajdujących się pod dachem, aby powstrzymać szerzenie się wariantu Delta koronawirusa SARS-CoV_2.

25 proc. Tylu dorosłych mieszkańców Bułgarii zaszczepiło się przeciw COVID-19

W kraju zaszczepionych przeciw COVID-19 co najmniej jedną dawką jest tylko ok. 25 proc. dorosłych mieszkańców kraju. Od momentu wprowadzenia obowiązku legitymowania się paszportem covidowym w miejscach publicznych pod dachem liczba chętnych do szczepień zwiększyła się czterokrotnie. W ciągu ostatniej doby szczepionkę przyjęło 26 tys. osób. Łącznie zaszczepionych jest 1,46 mln mieszkańców kraju.

Opór przed szczepieniami w Bułgarii jest jednak duży. W ostatnich dniach w kraju, który szykuje się do trzecich w tym roku przedterminowych wyborów parlamentarnych, doszło do protestów przeciwko obowiązku okazywania certyfikatu covidowego w miejscach publicznych. Kolejny protest organizowany przez właścicieli restauracji i hoteli planowany jest na czwartek.



Tymczasem minister zdrowia Stoiczo Kacarow alarmuje, że sytuacja w szpitalach w Bułgarii jest krytyczna. Z 700 łóżek dostępnych na OIOM-ach w Bułgarii 608 jest zajętych.



- Jeśli obecne obostrzenia nie zadziałają zostanie nam tylko pełen lockdown i wstrzymanie aktywności gospodarczej - dodał Kacarow.