"Nikt z nas nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będziemy bezpieczni" - napisały gwiazdy w liście otwartym skierowanym do państw współtworzących międzynarodową organizację pozarządową CARE (Kooperacja na rzecz Wsparcia i Pomocy Wszędzie), zajmującą się pomocą humanitarną.

"Wzywamy przywódców zgromadzonych na sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych do odważnego wspólnego działania na rzecz wyeliminowania COVID-19 na całym świecie" - czytamy.

Pod listem, w którym koronawirus SARS-CoV-2 określony jest mianem "stworzonej przez człowieka pandemii apatii" podpisali się m.in. Eva Longoria, Alyssa Milano, Anne Hathaway, Peter Dinklage, Richard Gere, Michael Sheen, Debbie Allen, Debra Messing, Malin Akerman, Jordana Brewster i Ciara.

W piśmie czytamy, że "tylko 2 proc. mieszkańców państw o niskich dochodach otrzymało jedną dawkę" dostępnych szczepionek na COVID-19, co "pozostawia osoby najbardziej zagrożone COVID-19 bez ochrony".

Według gwiazd Hollywoood, w tej sytuacji nowe warianty koronawirusa, jak Delta, mogą pojawiać się i siać spustoszenie w życiu milionów osób.

Powołując się na wzrost liczby zakażeń wirusem, sygnatariusze domagają się, by przywódcy państw "udostępnili 7 miliardów dawek szczepionek na COVID-19 do końca 2021 r. i kolejne 7 mld do połowy 2022 r." tak, by do następnego lata w pełni zaszczepić 70 proc. światowej populacji.