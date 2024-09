Jeśli ministrowie potwierdzą chęć osłabienia ochrony wilków, UE wystąpi o zmianę zapisów Konwencji Berneńskiej. Chodzić będzie o przeniesienie wilka z listy umieszczonej w załączniku II Konwencji (gatunki ściśle chronione) do załącznika III (gatunki chronione). Komitet odpowiedzialny Konwencji Berneńskiej spotyka się tylko raz w roku, tegoroczne spotkanie zaplanowano na grudzień. Zmiana Konwencji Berneńskiej otworzy Unii drogę do wprowadzenia zmian we własnym prawie – czyli w dyrektywie środowiskowej. Zdaniem organizacji ekologicznych umożliwi organizowanie odstrzałów redukcyjnych wilka.

Ekolodzy: Odstrzały redukcyjne wilków mijają się z celem

Przeciwko zmianom zainicjowanym przez Komisję Europejską od miesięcy występują organizacje ekologiczne z całej Europy. Również z Polski. Poparcie przez nasz rząd wniosku Komisji spotkało się z ich ostrą krytyką.

Zdaniem ekologów straty hodowców, spowodowane atakami wilków, są w rzeczywistości niewielkie i dotyczą promila zwierząt gospodarskich. Zaś odstrzały redukcyjne zamiast pomóc, mogą doprowadzić do pogłębienia konfliktów wilków z hodowcami. Organizacje ekologiczne, powołując się na głos naukowców wskazują, że rozbijanie rodzin wilczych to prosta droga do osłabienia możliwości polowań w grupie na dzikie zwierzęta, co zmusza wilki do podejmowania ryzyka ataku na zwierzęta hodowlane. – Dużo skuteczniejsze są tutaj metody zapobiegawcze, jak ogrodzenia i psy stróżujące, oraz adekwatne i szybko wypłacane odszkodowania – mówi Rafał Rzepkowski z WWF Polska. W jego ocenie propozycja obniżenia statusu ochronnego wilka jest pozbawiona podstaw naukowych, m.in. dlatego, że populacje tego gatunku wciąż są dalekie od osiągnięcia dobrego stanu ochrony.

Złagodzenie ochrony wilka w Europie – argumenty Komisji Europejskiej

Uzasadniając propozycję zmiany statusu wilka w prawie międzynarodowym przewodnicząca KE Ursula von der Leyen powiedziała: „Powrót wilków to dobra wiadomość dla różnorodności biologicznej w Europie. Jednak koncentracja watah wilków w niektórych regionach Europy stała się realnym zagrożeniem, szczególnie dla zwierząt gospodarskich. Aby aktywniej zarządzać krytycznymi skupiskami wilków, władze lokalne domagały się większej elastyczności. (..) Jestem głęboko przekonana, że możemy znaleźć i znajdziemy ukierunkowane rozwiązania w celu ochrony zarówno różnorodności biologicznej, jak i źródeł utrzymania na obszarach wiejskich”.

Z kolei Janusz Wojciechowski, polityk związany z PiS, komisarz ds. rolnictwa KE stwierdził: „Po rozmowach z rolnikami i społecznościami wiejskimi rozumiem, w jaki sposób powrót wilków stanowi poważne wyzwania w wielu obszarach, zwłaszcza w odniesieniu do pasterstwa, w i tak już trudnym kontekście społeczno-gospodarczym. Dzisiejszy wniosek odzwierciedla te wyzwania w oparciu o dogłębną analizę wszystkich dostępnych danych naukowych i technicznych. Korzystam również z okazji, aby zachęcić państwa członkowskie do pełnego wykorzystania funduszy UE w celu wspierania inwestycji w środki zapobiegawcze, które są niezbędne do ograniczenia zagrożeń dla zwierząt gospodarskich”.