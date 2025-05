28 maja minie rok od wejścia w życie nowelizacji unijnej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Kraje członkowskie dostały dwa lata na jej transponowanie. Pierwszy projekt Krajowego Planu Renowacji Budynków (KPRB) należy przedstawić Komisji Europejskiej do końca 2025 r.

Reklama

Wdrożenie dyrektywy EPBD to wiele wątków

Jak podało biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju i Technologii, działania mające na celu transpozycję dyrektywy EPBD są wielotorowe, wymagają zmian na poziomie ustaw i opracowania nowych lub nowelizacji istniejących aktów wykonawczych. Trwają też prace nad przygotowaniem KPRB.

Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków jest na początkowym etapie procesu legislacyjnego, czyli przed przekazaniem wniosku o wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Po uzyskaniu wpisu projekt ustawy, ocena skutków regulacji i uzasadnienie będą podlegały konsultacjom publicznym, uzgodnieniom i opiniowaniu. Druga kwestia to przygotowanie wkładu przez MRiT do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, będącego w kompetencjach resortu klimatu, implementującego art. 14 dyrektywy EPBD, czyli rozwój infrastruktury na potrzeby zrównoważonej mobilności. Termin na zgłaszanie uwag upłynął w listopadzie 2024 r. i na stronie MRiT zostały zebrane uwagi z prekonsultacji wraz z odniesieniem.

Trwają również prace nad projektem rozporządzenia MRiT w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Budynki zostaną podzielone na klasy od A (najlepsza efektywność) do G (tzw. wampiry energetyczne). Trwają też prace nad projektem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej, stosowania systemów automatyki i sterowania oraz wykorzystania energii słonecznej.