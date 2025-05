Po pierwszym cięciu stóp w maju prezes NBP powiedział, żeby jednak nie nastawiać się na serię cięć. Emocji zatem nie brakuje.

Koszt kredytu mieszkaniowego w Polsce pozostaje jednym z najwyższych w Europie, co ma duże znaczenie dla rynku, który potrzebuje nowych mieszkań. Dla mnie majowa obniżka stóp to pierwszy pozytywny sygnał. W praktyce zdolność kredytowa poprawiła się o około 10 proc. Prawdziwym punktem zwrotnym będą kolejne obniżki prowadzące do spadku kosztu kredytu do poziomu około 5 proc. Pamiętajmy, że rosną płace, co też poprawia zdolność kredytową. Oczekujemy, nie tylko my, że spadek kosztów finansowania spowoduje poprawę na rynku, tym bardziej że miejsca na zadłużanie się w polskim sektorze bankowym w relacji do PKB jest bardzo dużo. U nas to 20 proc. do PKB, a średnia unijna to 40–45 proc.

Wspomnieliśmy już o trwającym przejęciu. Polska część Bouygues Immobilier na koniec grudnia miała 1,3 tys. mieszkań w projektach w toku i 2,8 tys. w banku ziemi zabezpieczonym umowami przedwstępnymi. 70 proc. aktywności to Warszawa. Bouygues Immobilier nie raportuje sprzedaży, ale z danych rynkowych wiemy, że w stolicy spółka sprzedała w zeszłym roku 426 lokali, rok wcześniej 503. Naliczyłem 325 mieszkań w bieżącej ofercie. Czy macie informacje, jak poszedł firmie I kwartał i kiedy możemy się spodziewać uwzględnienia przejęcia w waszych celach sprzedaży i przekazań?

Spodziewamy się pozytywnej decyzji UOKiK-u do końca czerwca. Następnie musimy lepiej się poznać z zespołem, wejść w zarządzanie spółką, zintegrować organizacje. Przejęcie Bouygues Immobilier przyczyni się do wzrostu naszej sprzedaży i przekazań w 2025 r., ale ważniejszy będzie wspólny cel na 2026 r.

Develia od kilku lat umacnia pozycję na rynku mieszkaniowym. Rozwój organiczny wspieramy z jednej strony joint venture, a z drugiej cały czas mówiliśmy, że jesteśmy otwarci na przejęcia. W 2023 r. pojawiła się możliwość zakupu polskich spółek Nexity, choć rynek był w trudnym momencie. Nie ograniczamy się jednak do analizy bieżącej sytuacji – dzięki przejęciom budujemy długofalowy potencjał – i jeszcze nie powiedzieliśmy dość. Bouygues posiada 1,3 tys. mieszkań w budowie obok naszych 6 tys. Z kolei zabezpieczony bank ziemi to 2,8 tys. lokali – u nas 13,5 tys., licząc z joint venture. Co dla nas istotne, Bouygues w 70 proc. koncentruje się na Warszawie, uzupełni też naszą działalność we Wrocławiu i na naszym najmłodszym rynku, poznańskim, gdzie działamy w efekcie przejęcia polskich spółek Nexity.