Na jakie mieszkania stać Polaków

Stosunkowo niewielki wzrost oferty takich lokali odnotowano także w Warszawie – z 407 do 565 (39 proc.). - Za to we Wrocławiu mieliśmy prawdziwy wysyp lokali w cenie do 506 tys. zł. W kwietniu ich oferta wzrosła aż o 67 proc. - z 624 do ponad 1 tys. Wyraźnie zwiększyła się też oferta w Trójmieście (z 967 do niemal 1,3 tys. lokali) i Poznaniu (z niespełna 1,3 tys. do ok. 1,6 tys. lokali z ujawnioną ceną) – podają eksperci.



W większości największych metropolii single mogli sobie pozwolić co najwyżej na dwupokojowe mieszkanie, choć w Łodzi i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii znaleźliby też bez problemu trzypokojowe.

Mieszkania dla par i rodzin z dzieckiem

- Także bezdzietne pary najpewniej ucieszy wiadomość, że w kwietniu zwiększył im się wybór mieszkań. Największy wzrost liczby lokali w ofercie w porównaniu z marcem – niemal o 1,2 tys. – odnotowaliśmy we Wrocławiu. Pod koniec kwietnia było ich tam ok. 3,8 tys. (45 proc.) – podaje Marek Wielgo. - O ponad 800 mieszkań z ceną poniżej 654,1 tys. zł zwiększyła się oferta w Krakowie (do ok. 2,6 tys.), o ponad 700 lokali – w Warszawie (do ok. 3 tys.), o ponad 600 – w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (do ok. 6,7 tys.), o ponad 400 – w Poznaniu (do ok. 4,3 tys.) i Łodzi (do ok. 6,6 tys.), o i ponad 300 – w Trójmieście (do ok. 3 tys. lokali).

Jak mówi analityk, w zasięgu tej grupy nabywców jest całkiem sporo lokali trzypokojowych, a w Łodzi i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nawet czteropokojowych. - Tych pierwszych najwięcej, poza wymienionymi dwiema metropoliami, znajdą bezdzietne pary w Poznaniu (741), Trójmieście (654) i Wrocławiu (422) – mówi Wielgo. – W Krakowie i Warszawie za kwotę do 654,1 tys. zł można było kupić w kwietniu głównie kawalerki i mieszkania dwupokojowe.