Udział renegocjacji umów to 25 proc., ekspansje odpowiadały za 9 proc. - Z naszych analiz wynika, że wzrost zainteresowania powierzchniami biurowymi w Warszawie to efekt m.in. szybkiego rozwoju sektora SSC/BPO – komentuje Ewa Derlatka-Chilewicz z Cushman & Wakefield. – Sektorami z potencjałem wzrostu pozostają firmy IT, banki i spółki farmaceutyczne.

Największe umowy najmu biur

Największe transakcje najmu dotyczyły powierzchni zajętych przez właścicieli budynków. Wśród pozostałych umów Cushman & Wakefield wskazuje m.in. na renegocjację umowy najmu biur w The Warsaw Hub B przez Elanco (4,4 tys. mkw.), renegocjację DLA Piper w Atrium 2 (ponad 3,8 tys. mkw.) i umowę przednajmu biur w Office House (ponad 3,7 tys. mkw.) zawartą przez Maersk.

C & W prognozuje, że aktywność najemców na warszawskim rynku biurowym w najbliższych kwartałach utrzyma się na poziomie zbliżonym do lat 2023-2024. Eksperci firmy nie wykluczają jednak wzrostu popytu.



W Warszawie wskaźnik powierzchni niewynajętej pod koniec marca wyniósł 10,5 proc., to o 0,5 pkt proc. mniej niż w analogicznym okresie 2024 roku i o 0,1 pkt proc. mniej niż kwartał wcześniej.

- Obecny wskaźnik pustostanów przekłada się na dostępność niespełna 660 tys. mkw. powierzchni, co oznacza spadek o ok. 6,5 tys. mkw. względem ubiegłego kwartału – wskazuje Vitalii Arkhypenko, analityk rynku w Cushman & Wakefield. - Wraz ze spodziewanym ograniczeniem nowej podaży w latach 2025-2027, będziemy obserwować dalszy spadek wskaźnika powierzchni niewynajętej. Pozwoli to warszawskiemu rynkowi na wchłonięcie nadwyżki dostępnej powierzchni biurowej.