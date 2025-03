Jeżeli sąsiad uzna, że drzewa zasadzone zbyt blisko płotu, naruszają w jakiś sposób jego prawa, czyli na przykład zacieniają jego dom lub też są zagrożeniem dla budynku, może zażądać, by je przesadzić lub wyciąć. Dlatego też sadząc rośliny blisko granicy sąsiedniej działki, powinno się zachować odpowiednie odległości i wziąć pod uwagę, jak bardzo mogą się one rozrosnąć oraz co może się z tym wiązać.

Drzewa na granicy działki. W jakiej odległości je sadzić?

Przepisy prawa nie określają dokładnie, w jakiej odległości należy sadzić drzewa przy granicy działki. Zaleca się jednak, by drzewa leśne (na przykład dęby czy brzozy), które mogą rozrosnąć się do pokaźnych rozmiarów, sadzić co najmniej 5 do 6 metrów od granicy działki, a w niektórych przypadkach nawet do 10 metrów. Pod uwagę należy wziąć zarówno możliwą do osiągnięcia wysokość drzewa, jak i szerokość korony i korzeni.

Co istotne, pod uwagę brane są często przepisy zawarte w regulaminie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Można w nim przeczytać, że w przypadku drzew ozdobnych, w tym iglaków, należy je sadzić w odległości co najmniej metra od granicy działki, jeśli ich wysokość nie przekroczy 2 metrów. Drzewa i krzewy posadzone w odległości 2 metrów od granicy działki powinny osiągać wysokość maksymalnie 3 metrów. Płożące formy iglaków sadzić się powinno co najmniej metr od granicy działki.

Sadzenie drzew owocowych. Odległość od granicy działki

W przypadku drzew owocowych, które zazwyczaj sadzi się bliżej ogrodzenia, ponieważ nie osiągają tak dużych rozmiarów, zaleca się odległość 3 do 4 metrów od granicy działki, a nawet 2 do 3 metrów w przypadku drzew mniejszych. Oczywiście także w tym przypadku należy wziąć pod uwagę to, jak w perspektywie dane drzewo może się rozrosnąć.