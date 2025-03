Pobudzić popyt na mieszkania

Tańsze mieszkania do remontu mogą być atrakcyjne także dla klientów, którzy mają jakąś zdolność kredytową. – Niedawne doświadczenie z „Bezpiecznym kredytem 2 proc.” pokazało, że pojawienie się dopłat może skutkować wzrostem cen najtańszych mieszkań. Tym bardziej że sprzedający najpewniej będą próbowali dostosować cenę do zapowiadanego limitu 10–11 tys. zł za metr – przewiduje Marek Wielgo z GetHome.pl.

Eliza Rudnicka-Wąsińska z agencji Freedom Magdalenka uważa, że program dopłat, który obejmie tylko rynek wtórny, może dodatkowo pobudzić popyt na mieszkania wymagające remontu. – Już teraz niektórzy kupujący, obawiając się wzrostu cen, decydują się na ich zakup. Ograniczenia dopłat (np. limity, które w niektórych miastach umożliwią zakup wyłącznie lokali do remontu), mogą dodatkowo wpłynąć na zwiększenie popytu zarówno w najbliższej perspektywie, jak i po uruchomieniu programu – przewiduje pośredniczka. Z jej analiz wynika, że ceny mieszkań do modernizacji w atrakcyjnych dzielnicach Warszawy, gdzie się mało buduje, są w trendzie rosnącym. – Ceny takich lokali są niższe niż mieszkań w dobrym standardzie średnio o ok. 10–20 proc., choć różnice mogą być większe w zależności od adresu, wielkości mieszkania, stanu technicznego budynku – zaznacza Rudnicka-Wąsińska. – Okazja? W moim przekonaniu różnica w cenie powinna wynosić 20–30 proc. Sama takich mieszkaniowych „okazji” nie miewam, ale wiem, że kiedy się pojawiają, to na prezentację przychodzi co najmniej kilkanaście osób. Zwykle odbywa się licytacja, ostatecznie lokal sprzedaje taniej średnio o nie więcej niż 10 proc. niż gotowy do wprowadzenia.

Lokal do remontu. Jest miejsce na zysk

Łukasz Browraczyk z BIG Property szacuje, że na trójmiejskim rynku oferty mieszkań kwalifikujących się do programu dopłat to niecałe 10 proc. – Po jego wejściu w życie popyt na tańsze lokale, w tym te do remontu, może zdecydowanie wzrosnąć – przyznaje. – Metr mieszkania do remontu może być tańszy niż gotowego do wprowadzenia od 2 do 5 tys. zł.

Pośrednik z BIG Property zauważa, że dla niektórych klientów remontu wymaga już kilkuletnie mieszkanie, podczas gdy dla innych – kilkudziesięcioletni lokal o złym stanie. – Mieszkań do remontu, zwłaszcza kapitalnego, szukają głównie inwestorzy – mówi Łukasza Browarczyk. – Kupują je w celu odrestaurowania i odsprzedaży z zyskiem. Wybierając taki lokal, można wynegocjować lepszą cenę. Nawet po remoncie pozostaje miejsce na zysk.

W Krakowie, jak mówi Katarzyna Liebersbach-Szarek z agencji Nieruchomości Łobzowskie, ceny mieszkań do remontu (w zależności od lokalizacji) wahają się od nieco powyżej 11 tys. do 16 tys. zł za mkw. – 11–12 tys. zł to osiedla na obrzeżach, centrum miasta (szczególnie ścisłe, np. kamienice) to kwoty rzędu 16 tys. zł – podkreśla Katarzyna Liebersbach- Szarek. Dodaje, że w Krakowie ceny mkw. nawet takich mieszkań przewyższają limit. – W dużych miastach raczej się nic nie zmieni. Program niewątpliwie ożywi rynki małych miast – uważa pośredniczka. Zauważa, że część klientów nie chce w ogóle słyszeć o lokalach do modernizacji. – Przerastają ich kontakty z ekipami remontowymi. Jest o nie trudno, czasem są nieterminowe – tłumaczy.