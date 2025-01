Także Paweł Grabowski z trójmiejskiej agencji BIG Property zaznacza, że powroty do miast to zauważalny od lat trend. – Są dwa główne powody takiego kierunku przeprowadzek. Pierwszy to uciążliwość dojazdów do pracy oraz dowożenia i odbierania dzieci z przedszkoli, szkół i zajęć dodatkowych. W centrum miasta żłobki, przedszkola i szkoły są zwykle w zasięgu kilkuminutowego spaceru – mówi. – Drugi powód to wiek. Często do miast wracają ludzie starsi, którzy zostali sami w zbyt dużych domach na przedmieściach. Dom to nie tylko duża przestrzeń, ale też ogrom obowiązków i niemałe koszty utrzymania nieruchomości. Dlatego decydują się oni na zakup mniejszych niż dom mieszkań w centrum, co nie oznacza, że małych. Często są to ponad 100-metrowe apartamenty. Zamykają za sobą drzwi. O budynek dba wspólnota. W blokach są windy, nie muszą chodzić po schodach między piętrami.

Katarzyna Liebersbach-Szarek z krakowskiej agencji Nieruchomości Łobzowskie ocenia, że większość osób wracających do centrum to albo osoby starsze, które chcą mieszkać zgodnie z filozofią miasta 15-minutowego, czyli mieć szybki dostęp do kultury, zakupów, lekarza, albo rodzice, którym tak obrzydło dowożenie dzieci do centrum (szkoła, basen, zajęcia dodatkowe), że porzucają sielską wieś lub obrzeża – mówi.

Dom i dobry internet. Czego oczekują mieszkający na obrzeżach

Pytana o ceny Katarzyna Liebersbach-Szarek zauważa, że w śródmieściu Krakowa są różne lokalizacje i różne standardy budynków. – Są mieszkania, które kosztują 18–22 tys. zł za mkw., a nawet więcej, ale są i takie za 14 tys. – wskazuje. – Na obrzeżach nie ma takich cen jak 18–22 tys. zł za mkw., ale 10–14 tys. zł już tak – mówi pośredniczka.

Jej zdaniem różnice w cenach mogą się pogłębiać. – W centrum praktycznie nie ma już pustych działek. Deweloperzy często kupują zabudowane tereny, wyburzają budynki, by zbudować coś nowego – zauważa. – Takie nieruchomości są bardzo drogie. A ceny na rynku wtórnym są w pewnym sensie uzależnione od rynku pierwotnego.