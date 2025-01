A to, jak przewiduje ekspert CBRE, skłoni inwestorów do rozpoczynania kolejnych inwestycji, tym bardziej że na polski rynek zaczynają wracać fundusze.

– Spadek aktywności deweloperów w ostatnich latach doprowadził do ograniczonej podaży nowoczesnych powierzchni biurowych, co może zwiększyć zainteresowanie funduszy inwestycyjnych kupnem budynków w najlepszych lokalizacjach. Możliwości finansowania są coraz lepsze, m.in. dzięki obniżkom stóp procentowych w strefie euro, a deweloperzy mają banki ziemi, więc mają gdzie budować – zauważa Radosław Pawlak. – Świetnym przykładem ożywienia rynku jest m.in. największa w Europie transakcja sprzedaży: Warsaw Unit został sprzedany szwedzkiej spółce Eastnine AB. Spodziewamy się, że takich transakcji wkrótce będzie więcej, pojawią się nowi inwestorzy, w tym kolejni ze Skandynawii – prognozuje.

Z analiz wynika, że procesy komercjalizacji nowo wybudowanych budynków w ostatnich miesiącach trwały nieco dłużej.

– Najemcy wolniej podejmowali decyzje dotyczące najmu biur, ponieważ musieli dobrze dopasować powierzchnię biurową do tego, jak będą pracować – wyjaśnia Pawlak. – Umowy na wynajem biura są dziś podpisywane na siedem–dziesięć lat, co jest efektem wyższych kosztów przygotowania biura – dopasowania go do potrzeb konkretnej organizacji. To konsekwencja większego zapotrzebowania na pracę w biurze, zamiast pracy zdalnej.