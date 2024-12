REIT-y mogą też odegrać istotną rolę w rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że wprowadzenie tego instrumentu przyczynia się do zwiększenia płynności i głębokości rynku, przyciągając zarówno kapitał krajowy, jak i zagraniczny. W przypadku Polski istotne może być zaangażowanie krajowego kapitału, który obecnie poszukuje atrakcyjnych możliwości długoterminowego inwestowania.

Perspektywy

Ważne jest odpowiednie przygotowanie ram prawnych i podatkowych, a także wyczucie koniunktury. Obecna sytuacja rynkowa wydaje się szczególnie sprzyjająca - mamy do czynienia z nieprzeszacowanymi wartościami nieruchomości oraz - jak się wydaje patrząc na liczbę zamkniętych w ostatnich tygodniach transakcji - coraz bardziej dostępnymi zasobami kapitału.

Bardzo istotne jest wypracowanie odpowiednio zachęcających do inwestowania regulacji podatkowych. Pokazuje to chociażby przykład Hiszpanii, gdzie pierwotnie wprowadzony model REIT był całkowicie nietrafiony, a po wprowadzeniu odpowiednich poprawek do przepisów (w dużej mierze podatkowych),rynek przyjął REIT-y z entuzjazmem. Pozostaje mieć nadzieję, że Polska zaczerpnie z doświadczeń innych krajów, wprowadzając system, który od początku będzie przejrzysty i korzystny.

Jednocześnie, kluczowa jest rola państwa w zapewnieniu odpowiednio stabilnych regulacji. Należy za wszelką cenę uniknąć sytuacji, w której uda się wypracować zadowalający kompromis, tylko po to by po jakimś czasie funkcjonowania „uszczelnić” przepisy pod kątem podatkowym – tak jak ma to obecnie miejsce w przypadku krajowych fundacji rodzinnych, w odniesieniu do których zapowiadano już kilkakrotnie konieczność zmian zasad opodatkowania (ze względu na wykorzystywanie tych wehikułów „niezgodnie z przeznaczeniem”).

Czy obecna sytuacja polityczna i nadchodzący 2025 rok, będący rokiem wyborów prezydenckich, umożliwią sprawne kontynuowanie i finalizację prac legislacyjnych w odniesieniu do REIT-ów? Nie będzie to z pewnością łatwe, ale jak nie teraz – to kiedy?

Piotr Paśko, doradca podatkowy i partner w Zespole Nieruchomości MDDP

Sebastian Serowik, doradca podatkowy i menedżer w Zespole Nieruchomości MDDP