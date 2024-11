Inwestorzy garną się nad Wisłę

Czym kusi Polska

Co przyciąga zagranicznych inwestorów do Polski?

– Rozpoczęcie programu inwestycyjnego od utworzenia wspólnego przedsięwzięcia z White Star oraz nabycie przez fundusz wysokiej jakości portfela logistycznego jest ważnym kamieniem milowym dla Greykite. Ta transakcja jest zgodna z naszą strategiczną koncentracją na skalowalnych tematach inwestycyjnych w sektorach wspieranych przekonującymi fundamentami – wskazuje Michael Abel, założyciel i prezes Greykite. – Polski rynek logistyki korzysta z kilku strukturalnych czynników, w tym z kontynuowanego trendu nearshoringu w wyniku dostępu do jednolitego rynku europejskiego i względnej przystępności oraz wysokiej penetracji e-commerce – dodaje. Fundusz planuje dalszy rozwój joint venture w perspektywie najbliższych 18–24 miesięcy, co ma dowodzić o przekonaniu Greykite do potencjału polskiego rynku logistycznego. Partnerzy planują zainwestować nad Wisłą 300 mln euro.

REIT Emira Property Fund wszedł do Polski, kupując 25 proc. DL Investu za ponad 55 mln euro z opcją zwiększenia udziału do 45 proc. kosztem 45 mln euro. Zastrzyk kapitału pozwoli DL Invest na nowe projekty. – Zajęło nam trochę czasu, by znaleźć odpowiedniego partnera i najlepszy sposób wejścia na nowy rynek w odpowiednim czasie. Dzięki transakcji z DL Investem zyskaliśmy możliwość wzrostu razem ze wzrostem polskiej gospodarki. Rola współinwestora z mniejszościowym udziałem pozwala nam z jednej strony działać z lokalnym podmiotem oczekującym podobnych efektów i mieć informacje o decyzjach inwestycyjnych, a z drugiej ogranicza ryzyko – komentuje Geoff Jennett, prezes Emira Property Fund.

Arete weszło do Polski, kupując park logistyczny od dewelopera Panattoni i Kajima Europe. „Dzięki tej transakcji wychodzimy poza Czechy i Słowację, co wzmacnia nasz portfel i zwiększa powierzchnię najmu o 25 proc. Transakcja jest zgodna ze strategią inwestowania w wysokiej jakości nieruchomości logistyczne na strategicznych rynkach europejskich” – czytamy w komunikacie Arete.

Według szacunków Avison Young w ciągu trzech kwartałów inwestorzy ulokowali w nieruchomościach komercyjnych w Polsce 2,7 mld euro, czyli o 60 proc. więcej niż rok wcześniej, z czego 0,97 mld euro w samym III kwartale. Najwięcej pieniędzy – 999 mln euro – zainwestowano w nieruchomości biurowe. Na rynek nieruchomości handlowych popłynęło 614 mln euro. Ożywienie to m.in. skutek obniżania stóp w strefie euro, co obniża koszty finansowania dłużnego.