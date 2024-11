Inwentaryzacja i usuwanie azbestu

Aktualne informacje, zasady i formularze dotyczące inwentaryzowania oraz usuwania azbestu można sprawdzić na internetowej stronie Bazy Azbestowej (bazaazbestowa.gov.pl). Projekt nowej ustawy podtrzymuje obowiązek usunięcia lub zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest przez użytkującego najpóźniej do końca 2032 roku. Proces ten musi zostać przeprowadzony bez stwarzania zagrożenia dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi. Osoby fizyczne posiadające na terenie swojej nieruchomości wyroby z azbestem muszą w pierwszej kolejności dokonać oceny stanu technicznego obiektu. Kolejny krok to wypełnienie deklaracji o wyrobach zawierających azbest i złożenie jej we właściwym urzędzie gminy. Osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego składają podobną deklarację do urzędu marszałkowskiego. Zaktualizowana informacja jest składana rokrocznie do dn. 31 stycznia i trafia do rejestrów Bazy Azbestowej. Usuwanie wyrobów azbestowych może odbywać się w ramach programów gminnych – część finansowania można uzyskać m.in. ze środków funduszy ochrony środowiska.