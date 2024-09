Co z najmem, gdy powódź zaleje lokal? Woda rozmywa mury i umowę

W takiej sytuacji najemca może wypowiedzieć umowę na podstawie art. 664 § 2 kodeksu cywilnego. Przewidziano tam sytuację, w której w rzeczy oddanej do używania powstają wady, które nie dają się usunąć albo wynajmujący „mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim”. Wtedy najemca może wypowiedzieć umowę najmu i to bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Inny przepis adekwatny do dzisiejszej powodziowej sytuacji to art. 495 § 1 k .c. Mówi on, że jeśli nie można spełnić jednego ze świadczeń wzajemnych (czyli oddania lokalu do używania), a stało się to „wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi”, to zapłaty czynszu nie może się domagać.

Powódź 2024. Najmowany lokal nie musi być całkiem zniszczony. Wystarczy uszkodzenie sieci gazowej, kanalizacji lub groźba zawalenia

W realiach obecnej powodzi możemy mieć zresztą do czynienia z różnymi sytuacjami zakłócającymi zwykłe korzystanie z przedmiotu najmu. Nie musiał on ulec całkowitemu zniszczeniu, ale np. wskutek zniszczenia sieci gazowej w danej miejscowości (tak właśnie stało się w Lądku-Zdroju) nie można korzystać z wszystkich funkcji danego lokalu. W takich sytuacjach, gdy zniszczenia lokalu są tylko częściowe, może się okazać, że najemca wciąż chce z niego korzystać. Jednak może on się wtedy domagać od wynajmującego przynajmniej częściowego obniżenia czynszu.

Może wystąpić także inna sytuacja: dany lokal ocalał, ale jest w wielorodzinnym budynku, który stwarza zagrożenie zawaleniem i mieszkańcy nie są dopuszczani do powrotu do mieszkań. Tak właśnie działo się w Stroniu Śląskim, gdzie woda nie wyrządziła szkody mieszkaniom na wyższych kondygnacjach kilkupiętrowych bloków, ale poważnie podmyła ich fundamenty.

– Taka sytuacja może rodzić obowiązek wynajmującego do zapewnienia dla najemcy lokalu zamiennego. W takich przypadkach najlepiej w drodze porozumienia między najemcą a wynajmującym ustalić nowe warunki korzystania z lokalu i płacenia czynszu – sugeruje Piotr Dobrowolski. Dodaje, że w praktyce oczekiwanie na rozwiązanie sądowe może potrwać wiele miesięcy.