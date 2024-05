W I kwartale 2024 roku sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym w Warszawie spadła. – W tym czasie kupiono 4423 lokale. To o 14 proc. mniej niż w ostatnich trzech miesiącach 2023 roku – podają analitycy CBRE i REDNET Property Group w nowym raporcie. – Mimo spadku sprzedaży liczba mieszkań wprowadzanych do oferty jest wciąż za mała w zestawieniu z popytem – podkreślają.

Czytaj więcej Budownictwo Polacy zaczęli masowo zaklepywać mieszkania. Powodem rządowy program Kupujący boją się powtórki „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”, który mocno podbił ceny mieszkań. Lokali szukają i rezerwują je nie tylko chętni na dopłaty z programu „Na start”, ale i gotówkowicze.

Ceny nowych mieszkań wciąż będą rosły

Z analiz wynika, że w stołecznej ofercie jest 11 261 lokali. – Przy utrzymaniu tempa zakupów z minionego roku, mieszkania znalazłyby właścicieli w ciągu siedmiu miesięcy – podają autorzy raportu. - Tymczasem w warunkach zbliżonych do równowagi rynkowej ten wskaźnik wynosi ok. roku. Potwierdza to, że rynek mieszkaniowy w Warszawie potrzebuje większej liczby inwestycji mieszkaniowych.

W pierwszych trzech miesiącach 2024 roku średnia cena ofertowa nowego mieszkania w Warszawie to 17 268 zł za mkw., o 17 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Średnia cena lokali świeżo wprowadzonych do sprzedaży to 16 595 zł za mkw. - Mieszkania tańsze niż przeciętne wyprzedają się szybko – podkreślają autorzy raportu. – Ich oferta jest coraz mniejsza. Nabywcy coraz częściej muszą wybierać droższe lokale.

Analitycy prognozują, że ceny nowych mieszkań wciąż będą rosły, ale tempo wzrostu zmaleje.