Zaskakujący skok rezerwacji mieszkań na rynku pierwotnym. Polacy ruszyli na łowy

- Przyznaję, że te rezerwacje to zaskakujące zjawisko – mówi nam Katarzyna Kuniewicz. Zaznacza, że teza, iż wzrost rezerwacji jest efektem ukrywania przez deweloperów części oferty, weryfikuje się negatywnie. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że gdy deweloperzy chcą sterować podażą, to po prostu wprowadzają taką pulę mieszkań, jaką chcą. – W danych nie widać anomalii w postaci kumulacji rezerwowanych mieszkań w poszczególnych firmach deweloperskich. Największy udział w wysokich kwietniowych rezerwacjach ma rynek warszawski, obejmują one ponad 50 faz projektów, bardzo dużo rezerwacji na tle z poprzednich miesięcy jest też w Poznaniu – wskazuje Kuniewicz.

Popyt i podaż idą swoimi ścieżkami

Jest jeszcze jedna różnica między tym a zeszłym rokiem. W I połowie 2023 r. problemem było to, że rozkręcający się na fali „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” popyt natrafił na lukę podaży – bo w 2022 r. deweloperzy wyhamowali z inwestycjami, skoro klientów ubyło (paraliż na rynku kredytów). Dopiero od połowy 2023 r. produkcja mieszkań odżyła i I kwartał 2024 r. był drugim z rzędu, kiedy to liczba wprowadzonych do oferty lokali była większa niż sprzedanych. W I kwartale br. w siedmiu największych miastach deweloperzy sprzedali – według monitoringu Otodom Analytics — 12,4 tys. lokali, o 7 proc. mniej kwartał do kwartału. Do sprzedaży weszło w tym czasie 15,9 tys. mieszkań, o 6 proc. więcej.

Tyle dane ogólnopolskie, bo każde miasto to inne realia. W Warszawie w I kwartale br. dalej liczba lokali wprowadzonych była nieco niższa niż sprzedanych. W Poznaniu w samym marcu deweloperzy wprowadzili do oferty więcej lokali niż w innych miastach „wielkiej siódemki”.

Na koniec przypomnijmy, że umowa rezerwacyjna to pierwszy etap zakupu mieszkania. Zazwyczaj zawierają je osoby, które występują o kredyt. Posiadacze gotówki od razu mogą zawrzeć umowę deweloperską (zakup lokalu w rozpoczynanym/trwającym projekcie) lub przedwstępną (lokal gotowy do przekazania).