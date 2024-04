Co z mikrokawalerkami w starych budynkach. Można je urządzać?

Odrębna własność

Odrębną kwestią jest natomiast wydzielenie lokali użytkowych, czyli ustanowienie ich odrębnej własności. Do 1 sierpnia 2024 roku nie ma w tym zakresie ograniczeń wynikających wprost z rozporządzenia WT. Aby można było wydzielić taki lokal, nie musi on spełniać wymogu minimalnej powierzchni. Pojawia się jednak – i moim zdaniem słusznie – wątpliwość, czy po wejściu w życie nowelizacji, która wprowadza ograniczenie co do wielkości lokali użytkowych, będzie można takie lokale wydzielić (uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu) w istniejących już budynkach np. starych kamienicach, ale też czy będzie można to zrobić w budynkach, które dopiero zostaną wybudowane na podstawie pozwoleń na budowę wydanych przed 1 sierpnia 2024 roku.

Zacznijmy od tego, że skoro rozporządzenie WT ma zastosowanie tylko przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków, to dlaczego kwestie dotyczące wydzielenia lokalu użytkowego, uregulowanej przepisem rangi ustawowej (ustawą) zostały wprowadzone do rozporządzenia jako art. 56a ust. 2. Stanowi on, że dopuszcza się wydzielenie lokalu użytkowego o mniejszej powierzchni użytkowej (czyli mniejszej niż 25 mkw.), jeżeli znajduje się on na pierwszej lub drugiej kondygnacji nadziemnej i posiada bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku

I tylko w tym przepisie rozporządzenia została uregulowana kwestia wydzielenia lokali użytkowych o powierzchni mniejszej niż 25 mkw. Potwierdza to literalne brzmienie tego przepisu, a dodajmy, że ta zasada wykładni przepisów powinna być stosowana w pierwszej kolejności. Kolejny ustęp tego przepisu nie odnosi się już do procesu wydzielenia lokalu, ale do minimalnej powierzchni uregulowanej w art.56a ust. 1 rozporządzenia. Wskazuje na to jednoznacznie jego treść:

"w związku z tym rodzi się pytanie, czy na gruncie przepisu art. 56a można stwierdzić, że także w przypadku budynków zamieszkania zbiorowego lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a także w przypadku budynków dla których przed dniem 1 sierpnia 2024 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę albo zostało dokonane zgłoszenie budowy, do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu lub zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane będzie możliwe wydzielenie lokali użytkowych o mniejszej powierzchni.

W mojej ocenie na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć przecząco, a to z kolei oznacza, że jeśli inwestor wybudował budynek przed 1 sierpnia 2024 roku albo przed tą datą uzyskał pozwolenie na budowę, to po 1 sierpnia 2024 roku może mieć problem z uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokali. Wszystkiemu winne są wadliwe przepisy nowelizacji rozporządzenia WT.

Po pierwsze - wprowadzenie do niego regulacji dotyczącej zasad wydzielenia lokali użytkowych nie powinno mieć miejsca – zważywszy na rangę tego aktu i jego przedmiot. Powinna się ona znaleźć w ustawie o własności lokali.