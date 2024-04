Develia z rekordowym zyskiem i rosnąca sprzedażą mieszkań

W 2023 r. kontrolowany przez OFE deweloper miał 276 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, o 19 proc. więcej niż rok wcześniej. Skorygowany zysk liczony na podstawie polityki dywidendowej wyniósł 292,5 mln zł, o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. To 0,65 zł na akcję. We wtorek kurs przebił barierę 6 zł wyznaczając nowe maksimum – po wielomiesięcznej konsolidacji w okolicach 5 zł w marcu wycena spółki poszła w górę o 25 proc.

Reklama

Dla grupy to znakomity rok, Develia była nominowana do tegorocznej nagrody reakcji „Parkietu” Byki i Niedźwiedzie w kategorii „Spółka roku z indeksu mWIG40”.

Prawie 300 mln zł zysku z mieszkaniówki

W 2023 r. spółka przekazała klientom klucze do 2751 lokali, o 36 proc. więcej niż w 2022 r., co jest m.in. pochodną skokowego zwiększenia sprzedaży w 2021 r. Dzięki wzrostowi cen przychody części mieszkaniowej grupy urosły w tempie jeszcze szybszym niż liczba lokali: o 55 proc., do 1,57 mld zł. Rentowność brutto ze sprzedaży zmniejszyła się jednak z 33 proc. do 29,6 proc., zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 39 proc., do 466 mln zł. Zysk netto był wyższy o ponad 25 proc. i wyniósł 296 mln zł. Marża netto biznesu mieszkaniowego sięgnęła 18,8 proc. wobec 23,3 proc. rok wcześniej.

Develia wygasza działalność komercyjną spieniężając kolejne nieruchomości. W 2023 r. część komercyjna poniosła 25 mln zł straty netto. Po sprzedaży biurowca Wola Retro za prawie 70 mln euro w portfelu zostało likwidowane centrum handlowe Arkady Wrocławskie – jest kupiec na nieruchomość, transakcja o wartości 43 mln euro ma zostać zamknięta do sierpnia 2025 r.

Pełna opcja: mieszkania, PRS, akademiki

Firma dalej zwiększa skale. W kryzysowym 2022 r. sprzedaż mieszkań skurczyła się o 15 proc., czyli nieznacznie w porównaniu z konkurencją z rynku kapitałowego (średni spadek sięgnął 40 proc.). W 2023 r. Develia ustanowiła nowy rekord sprzedając (umowy deweloperskie/przedwstępne) 2674 lokale, o 63 proc. więcej niż rok wcześniej. Zarząd celował pierwotnie w sprzedaż 2500-2600 lokali. Poza powrotem koniunktury pomogło przejęcie w wakacje polskiego biznesu grupy Nexity.