Ceny mieszkań biją rekordy

Na razie, jak mówi Wielgo, deweloperzy fundują klientom huśtawkę nastrojów. - Przykładem jest nie tylko Trójmiasto. Na przykład we Wrocławiu średnia cena mkw. lokali w grudniu i styczniu się nie zmieniała – zauważa. - Mogło to świadczyć o początku cenowej stabilizacji. Niestety, luty przyniósł 1-proc. podwyżkę, bo deweloperzy postawili na zamożnych klientów. Z kolei w Warszawie mieliśmy do czynienia z odwrotną sytuacją. W styczniu deweloperzy dostarczyli na rynek bardzo drogie mieszkania, ale w lutym w nowej podaży przeważał już segment popularny.

Wielgo analizuje strukturę cenową mieszkań w ofercie rynku pierwotnego. - W Łodzi, gdzie średnia cena mkw. wzrosła najbardziej, oferta lokali z ceną poniżej 9 tys. zł za mkw. skurczyła się z 32 do 24 proc. Za to odsetek mieszkań z ceną powyżej 12 tys. zł za metr zwiększył się z 15 do 26 proc. – podaje. - Spore zmiany w strukturze cenowej oferty deweloperów odnotowaliśmy również m.in. w Warszawie i Krakowie. W stolicy praktycznie zniknęły mieszkania za mniej niż 9 tys. zł za mkw. Z 29 do 33 proc. wzrósł odsetek lokali w przedziale 12-15 tys. zł za metr. Z kolei w Krakowie już 53 proc. mieszkań kosztuje więcej niż 15 tys. zł za metr. Dwa miesiące wcześniej tak drogich lokali było 48 proc.

Mat.prasowe

Drożyzna na wtórnym

- W lutym kontynuowały marsz w górę także ceny mieszkań oferowanych na rynku wtórnym. Jak wynika z danych portalu GetHome.pl, w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi średnia cena metra kwadratowego podskoczyła w ciągu miesiąca o 1 proc., w Krakowie – o 2 proc., w Poznaniu – o 3 proc., zaś w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej podwyżka sięgała 5 proc. – podaje Marek Wielgo. - I to właśnie ta konurbacja jest tegorocznym liderem podwyżek. W ciągu dwóch miesięcy średnia cena metra wzrosła aż o 7 proc. W ten sposób Łódź została zepchnięta na ostatnie miejsce w cenowym zestawieniu. Tylko w Trójmieście odnotowano w lutym spadek średniej ceny mkw. mieszkań z drugiej ręki.