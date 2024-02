Testowanie rynku w oczekiwaniu na dopłaty

Jak wygląda rynek mieszkań w przejściowym czasie – między wygaszonym programem „Bezpieczny kredyt 2 proc.” a zapowiadanym programem „Na start”? Jakie strategie przyjmują sprzedający, jakie kupujący mieszkania?

Agnieszka Kraińska, agencja Freedom Nieruchomości Elbląg:

Rynek nieruchomości trochę się wyciszył. Nie powiedziałabym jednak, że to skutek oczekiwań lub przygotowań do kolejnej „tury” programu wsparcia.



Transakcje, które teraz zamykam, to w dużej części sprzedaże z poprzedniego programu, które ze względu na kolejki w bankach trwały dłużej.

Mieszkania, które cieszyły się największym zainteresowaniem wśród osób kwalifikujących się do programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, zniknęły z oferty w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. Dodając do tego naturalne na rynku nieruchomości zjawisko delikatnego zwolnienia obrotów w sezonie zimowym, nie określiłabym spowolnienia jako strategicznego działania. To po prostu naturalna kolej rzeczy.