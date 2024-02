Młodzi na 50 metrach. Dwa pokoje na start

Autorzy raportu „Barometr Metrohouse i Credipass” zauważają, że do grona nabywców mieszkań w ubiegłym roku dołączyło więcej osób poniżej 30 roku życia. Jak podaje Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse, w czwartym kwartale 2023 roku klienci w tym wieku to 22 proc. wszystkich kupujący. - To duża zmiana w porównaniu chociażby z chociażby drugim kwartałem 2023 roku, kiedy to młodzi nabywcy odpowiadali zaledwie za 8 proc. transakcji – mówi Marcin Jańczuk. - Pamiętajmy jednak, że był to czas, kiedy klienci nie mogli liczyć na rządowe programy wsparcia — tłumaczy.

Tanie finansowanie

Marcin Jańczuk podkreśla, się zakupy w tej grupie wiekowej napędzał głównie „Bezpieczny kredyt 2 proc.” – Dzięki programowi dopłat nabywcy poprawili swoją zdolność kredytową, a dopłaty do kredytów zagwarantowały im preferencyjne warunki finansowania na dziesięć lat – przypomina ekspert Metrohouse.

Jak obliczają eksperci finansowi Credipass, przeciętna rata kredytu na 350 tys. zł na 30 lat w programie była niższa o 47 proc. od przeciętnej średniej raty zwykłego kredytu.

Marcin Jańczuk podaje, przywołując transakcje zawarte za pośrednictwem Metrohouse, że w czwartym kwartale 2023 r. najmłodsi nabywcy — poniżej 30 roku - życia kupowali lokale o średnim metrażu 53 mkw. - W transakcjach dominują mieszkania o powierzchni od 46 do 55 mkw. – podaje ekspert Metrohouse. - 19 proc. lokali stanowią te największe, o metrażu ponad 66 mkw.