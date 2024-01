Mieszkania. Kraków prawie tak drogi jak Warszawa

- Rekordowe wzrosty cen odnotowaliśmy na rynku średniej wielkości mieszkań w Krakowie. Przeciętna cena mkw. takich lokali wzrosła aż o 35 proc. rocznie – z ponad 10,8 tys. do ponad 14,6 tys. zł – podają autorzy raportu Expandera i Rentier.io. – Ceny tego typu mieszkań w Krakowie są już bardzo blisko cen w Warszawie. Takie informacje prowokują pytania: czy ceny mogą jeszcze wzrosnąć? A może zaczną spadać?

Rekordowe wzrosty

Rok 2023 na rynku mieszkań upłynął pod znakiem dynamicznych wzrostów cen. Analitycy Expandera i Rentier.io mówią o rekordach.

- Grudniowy wzrost o 2,69 proc., licząc miesiąc do miesiąca, na pierwszy rzut oka może nie wydawać się duży, ale pamiętajmy, że to zaledwie miesięczna zmiana – podkreślają autorzy raportu. – Uwzględniając zmiany we wcześniejszych miesiącach 2023 roku, wzrosty cen w całym roku to aż 16 proc.

Jak tłumaczą analitycy, powodem tak dużych wzrostów w końcówce roku była informacja o wyczerpywaniu się pieniędzy na dopłaty w programie „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. - Osoby, które planowały skorzystać z programu, rzuciły się do poszukiwania mieszkań, aby jeszcze skorzystać z dopłat. Tymczasem w ofercie było już niewiele odpowiednich lokali. Skok popytu w warunkach ograniczonej podaży doprowadził do dużego wzrostu cen – mówią.