Na rynek weszło mniej mieszkań

Według wstępnych danych GUS w 2023 roku oddano do użytkowania 220,4 tys. mieszkań, to o 7,6 proc. mniej niż w 2022 roku. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 136,5 tys. mieszkań – o 5,2 proc. mniej niż przed rokiem, a inwestorzy indywidualni – 79,6 tys. mieszkań, czyli o 12,3 proc. mniej.

Oddane lokale

Wymienione formy budownictwa odpowiadały za 98,1 proc. wszystkich oddanych mieszkań. Pozostałe modele budownictwa (spółdzielcze, komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) dostarczyły łącznie 4,3 tys. mieszkań (wobec 3,8 tys. przed rokiem).

Łączna powierzchnia użytkowa oddanych mieszkań to 19,9 mln mkw.- to o 9,7 proc. mniej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania osiągnęła wartość 90,2 mkw.

W 2023 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 241,1 tys. mieszkań, czyli o 19,1 proc. mniej niż rok wcześniej. Najwięcej pozwoleń dostali deweloperzy: mają zgody na wybudowanie 161,8 tys. mieszkań (spadek o 20,6 proc., rok do roku), oraz inwestorzy indywidualni (72,5 tys., spadek o 19 proc.).