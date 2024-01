Wskaźnik inflacji mieszkaniowej. Wzrost cen i niepewna przyszłość

Skok klientów

Według zapowiedzi nowy program ma ruszyć nie wcześniej niż w połowie roku. - A to w praktyce oznaczałoby spadek dynamiki sprzedaży szczególnie w I kwartale 2024 i ponowny “skok” klientów na biura sprzedaży w lipcu – mówią analitycy. - Z drugiej jednak strony, mając w pamięci to, co się działo w lipcu zeszłego roku (drożejące mieszkania w efekcie startu „Bk 2 proc.”) wielu chętnych może nie czekać na start kolejnego programu i w obawie o kolejne podwyżki, może zarezerwować lokal np. w II kwartale tego roku.

- Stawiam tezę, że branża deweloperska w takiej sytuacji znów zareaguje elastycznie i wprowadzi takie rozwiązania, aby możliwa była wcześniejsza rezerwacja mieszkania, a faktyczne dokonanie transakcji już po uruchomieniu programu - ocenia Robert Chojnacki z REDNET 24.

Dodaje, że na popyt i przede wszystkim ceny może wpłynąć odradzająca się podaż i wprowadzanie przez deweloperów nowych inwestycji, niezależnie od losów i ostatecznego kształtu programu “Mieszkanie na start”.

- Z naszych analiz wynika, że mimo trudności z przygotowaniem projektów, wiele z nich niebawem trafi do sprzedaży. Co prawda nie będzie to skala, która przełożyłaby się na spadek cen, będzie ona jednak sprzyjać stabilizacji - ocenia Robert Chojnacki.