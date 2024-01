Ceny mieszkań używanych dalekie od stabilizacji

Niewielkie negocjacje

Z analiz portalu wynika, że IV kwartale ub.r. stabilizowała się podaż, ale nie ceny. - Dane z miast wojewódzkich wskazują, że średnie ceny ofertowe prawie wszędzie były wyższe niż na koniec III kwartału ub.r. – mówi Rafał Bieńkowski. - Mówimy oczywiście o oczekiwaniach właścicieli mieszkań, ale jak pokazywały nastroje z ostatnich miesięcy, cena ofertowa często była później też transakcyjną, co wynikało ze stosunkowo niewielkiego marginesu na negocjacje. Mało tego, nierzadko dochodziło do licytacji w górę – podkreśla.

Przeciętna cena ofertowa za mkw. kawalerki w ciągu kwartału najmocniej wzrosła w największych miastach. W Warszawie i Krakowie było to ok. 10 proc., a we Wrocławiu 7 proc. kwartał do kwartału. W pozostałych stolicach regionów wahania były mniejsze. - Uwagę zwracają stosunkowo niewielkie wzrosty średnich cen w Gdańsku (3 proc.) i Poznaniu (1 proc.). W przypadku mieszkań jednopokojowych z trendu wzrostu cen wyłamały się cztery miasta wojewódzkie. Średnia cena ofertowa była delikatnie niższa w Olsztynie i Rzeszowie, a praktycznie nie zmieniła się w Lublinie i Kielcach – podaje Bieńkowski.

Kurs wzrostowy

W segmencie mieszkań dwupokojowych w większości miast wojewódzkich średnia cena była w IV kwartale albo umiarkowanie wyższa (2-5 proc. kw./kw. – Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Lublin, Olsztyn), albo zauważalnie wyższa (6-8 proc. – Kraków, Katowice, Warszawa, Wrocław, Łódź, Poznań, Kielce, Szczecin, Opole, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Toruń) – podaje analityk. - O stabilizacji cen można było mówić tylko w przypadku Rzeszowa.

Na rynku mieszkań trzypokojowych sytuacja wyglądała podobnie. Średnia cena za mkw. ustabilizowała się tylko w Toruniu. W pozostałych miastach oczekiwania sprzedających były większe niż na koniec III kwartału. Największe zmiany odnotowano w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Olsztynie i Zielonej Górze (8-9 proc. kw./kw.).