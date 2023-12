Niemal 70 proc. najemców szuka mieszkań z dwoma lub trzema pokojami

Zmiana preferencji

Jak wynika z raportu PFR Nieruchomości i Polityki Insight tylko 12 proc. osób korzystających z wynajmu to studenci. - W przypadku najmu instytucjonalnego 60 proc. najemców stanowią osoby powyżej 30. roku życia. Dodatkowo, niezależnie od formy najmu, ok. połowy najemców to osoby z dziećmi, co może tłumaczyć popularność mieszkań z większą liczbą pokoi – tłumaczą autorzy raportu.

Adam Czerniak, główny ekonomista, dyrektor ds. badań w Polityce Insight, wyjaśnił, że znaczenie najmu w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków rośnie. - Trend jest rezultatem zarówno wysokich cen mieszkań w największych ośrodkach miejskich, jak i zmiany priorytetów wśród młodego pokolenia – tłumaczy ekspert. - Jednocześnie, wraz z powiększaniem się grona najemców, możemy zaobserwować zmianę w strukturze tej grupy. Nie są to już tylko osoby młode, traktujące najem jako coś tymczasowego, ale także osoby dojrzałe czy całe rodziny, dla których jest to rozwiązanie długoterminowe. Dlatego, jeśli ten rynek w Polsce nadal ma się rozwijać, konieczne jest zróżnicowanie oferty, by odpowiadała na ich potrzeby – podkreślił.

Popularność większych lokali może również wynikać ze zmiany podejścia do najmu, który coraz częściej traktowany jest jako rozwiązanie długoterminowe. Z raportu wynika, że niemal połowa lokatorów we wszystkich formach najmu planuje pozostać w obecnym miejscu zamieszkania przez kilka lat. Ponad 15 proc. najemców instytucjonalnych, deklaruje, że traktuje aktualne mieszkanie jako docelowe.

– Polacy coraz częściej traktują najem jako rozwiązanie długoterminowe, czemu sprzyja rozwijający się na polskim rynku najem instytucjonalny – komentuje Anna Błaszczyk, członek zarządu PFR Nieruchomości. – Aby jednak najem był realną alternatywą dla własności, konieczne jest dostarczanie mieszkań, które odpowiadają na różnorodne potrzeby lokatorów – podkreśla.