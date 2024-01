Koniec roku przyniósł kolejne wzrosty cen nowych mieszkań

W Krakowie zakup mieszkania o powierzchni 50 mkw. oznacza wydatek średnio o ok. 151 tys. zł większy niż pod koniec 2022 r. roku, a w Trójmieście – aż o ok. 160 tys. zł. - Poszukujący, którzy nie są w stanie dołożyć takiej kwoty do zakupu 50-metrowego mieszkania, muszą zadowolić się mniejszym metrażem aż 10 i 11 mkw., odpowiednio – szauje ekspert.

Mniej tanich

Marek Wielgo podkreśla, że „Bezpieczny kredyt 2 proc.” praktycznie wyczyścił ofertę deweloperów z najtańszych mieszkań. - Na przykład w Trójmieście, gdzie średnia cena mkw. mieszkań wzrosła najbardziej, oferta lokali z ceną poniżej 9 tys. zł skurczyła się w ubiegłym roku z 24 do 7 proc. Za to odsetek mieszkań z ceną powyżej 15 tys. zł za metr zwiększył się z 17 do 42 proc. – podaje analityk.

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zwracają uwagę, że aby średnia cena mkw. mieszkań na rynku pierwotnym przestała rosnąć, deweloperzy musieliby radykalnie zwiększyć podaż lokali w segmencie popularnym, czyli budowanych z myślą o klientach kredytowych. – Tak było w Łodzi, gdzie w grudniu odsetek mieszkań z ceną poniżej 9 tys. zł za mkw. zwiększył się z 34 do 36 proc. – wskazują. - Niestety, jest ryzyko, że na początku 2024 r. działający w największych metropoliach deweloperzy ograniczą aktywność inwestycyjną z powodu spadku popytu na budowane przez nich mieszkania. Może do tego doprowadzić zawieszenie programu „Bk 2 proc.” na skutek wyczerpania środków na dopłaty w tegorocznym budżecie państwa. Ponadto ceny mieszkań osiągnęły poziom, który coraz mniej kupujących, zwłaszcza posiłkujących się kredytem, jest w stanie zaakceptować.

Mat. prasowe

Wysyp pozwoleń